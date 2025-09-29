Кои се придобивките од консумирање ореви натопени во вода?

0 SHARES Сподели Твитни

Многу нутриционисти сè повеќе препорачуваат потопување на оревите во вода и нивно консумирање на овој начин, бидејќи, како што тврдат, инхибиторите на ензимите и фитинската киселина се разградуваат на овој начин, што го олеснува варењето и го зголемува искористувањето на хранливите материи.

Потопените ореви содржат помалку фитинска киселина, па затоа телото поефикасно ги апсорбира минералите како што се магнезиум, цинк и железо.

Благодарение на нивната поголема сварливост и бавно ослободување на енергија, потопените ореви го одржуваат чувството на ситост подолго време. Помалата желба за ужини помеѓу оброците може да придонесе за полесно управување со тежината.

Здравите масти и влакната од оревите го забавуваат варењето на јаглехидратите, спречувајќи ненадејни скокови во шеќерот во крвта. Омега-3 масните киселини во оревите помагаат во намалувањето на лошиот холестерол. Редовното консумирање на потопени ореви може да придонесе и за поздрав кардиоваскуларен систем.

Потопените ореви се богати со антиоксиданси и витамини од групата Б кои ги штитат нервните клетки и ја подобруваат меморијата и концентрацијата. Корисно е да ги вклучите во појадокот или ужината за подобра ментална јасност во текот на денот.

Витаминот Е и полифенолите во оревите ги неутрализираат слободните радикали и го намалуваат оксидативниот стрес во клетките. Ова го забавува процесот на стареење и помага во спречување на хронични заболувања.

Магнезиумот, фосфорот и калциумот присутни во натопените ореви придонесуваат за одржување на силна коскена структура, додека антиинфламаторните ефекти го ублажуваат артритисот и болните зглобови.

Пронајдете не на следниве мрежи: