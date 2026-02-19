Кои се придобивките од рамазанскиот пост: Има силно влијание врз менталното и физичкото здравје

0 SHARES Сподели Твитни

Рамазанскиот пост има бројни придобивки и за физичкото и за менталното здравје. Нутриционистите Аделина Табаковиќ и Амела Ивковиќ О’Рајли открија за Klix.ba кои се сите предности на рамазанскиот пост, но и која храна се препорачува да се јаде за сехур и ифтар.

Нутриционистката Аделина Табаковиќ изјави дека рамазанскиот пост носи бројни здравствени придобивки ако се практикува правилно.

„Прво, помага во регулирањето на телесната тежина и метаболизмот, бидејќи телото ги користи енергетските резерви поефикасно во текот на денот. Постот може да ја подобри и чувствителноста на инсулин, да ги намали нивоата на гликоза и холестерол во крвта и да го поддржи здравјето на срцето. Редовниот пост за време на Рамазан, исто така, поттикнува внимателни навики во исхраната, што може да има долгорочни придобивки за навиките на исхрана“, рече таа.

Дополнително, нутриционистката Амела Ивковиќ О’Рајли додава дека здравствените придобивки од постењето зависат од квалитетот на оброкот, а не само од самиот чин на постење.

Исто така, овие експерти објаснуваат дека правилно практикуваниот пост може да има превентивен ефект врз неколку хронични незаразни болести, како што се метаболички нарушувања – дијабетес тип 2 и инсулинска резистенција и кардиоваскуларни заболувања – преку регулирање на холестеролот и крвниот притисок, како и воспалителни состојби каде што редовните периоди на постење можат да го намалат хроничното воспаление во телото.

„Овие придобивки ги постигнуваат луѓе кои правилно практикуваат постење, со избалансиран внес на храна од ифтар до сехур“, рече Табаковиќ.

„Постот обезбедува метаболички одмор за дигестивниот систем“

Нутриционистот О’Рајли објасни дека телото има свои системи за детоксикација, имено црниот дроб, бубрезите, цревата и лимфниот систем.

„Постот не го чисти телото во буквална смисла, но овозможува метаболички одмор за дигестивниот систем, ја активира автофагијата – процесот на отстранување на оштетените клеточни структури, го намалува оксидативниот стрес, може да ги намали воспалителните процеси и ја подобрува регулацијата на шеќерот и мастите во крвта. Значи, станува збор за метаболичка оптимизација, а не за исфрлање на токсините“, рече таа.

Покрај тоа, рамазанскиот пост носи мир во телото и умот, бидејќи има силно влијание врз менталното и емоционалното здравје.

„Постот за време на Рамазан придонесува за подобра самоконтрола, зајакнување на самодовербата, намалување на импулсивното однесување и зајакнување на чувството на внатрешен мир. Комбинацијата од постење, рутина и заедништво често води до намалување на стресот и вознемиреноста и подобар однос со храната и сопственото тело“, рече Табаковиќ.

„Сухур ги поставува темелите за денот бидејќи обезбедува енергија“

Нутриционистите наведуваат дека сехурот е клучен за стабилизирање на шеќерот во крвта во текот на денот, спречување на нагло опаѓање на енергијата, намалување на ризикот од дехидрација и зачувување на мускулната маса.

Нутриционистката Аделина Табаковиќ изјави дека правилниот избор на храна и доволното внесување вода за сехур може да го продолжат чувството на ситост

„Сехурот ги поставува темелите на денот бидејќи обезбедува енергија и стабилно ниво на гликоза во крвта без ненадејни осцилации, што го намалува чувството на замор и исцрпеност и е главен оброк што ни помага полесно да го издржиме целиот ден на пост. Правилниот избор на храна и доволното внесување вода за сехур може да го продолжат чувството на ситост, да ја одржат енергијата стабилна, да ја поддржат хидратацијата и електролитната рамнотежа, како и да го подобрат варењето и да придонесат за подобро чувство во текот на денот. Препорачувам комбинација од сложени јаглехидрати како што се леб од цело зрно, овес или јачмен и протеини од јајца, млечни производи, пилешко и риба“, рече нутриционистката Табаковиќ.

За здрави масти, тој истакнува дека е корисно да се изберат јаткасти плодови, семки и маслиново масло, како и многу овошје и зеленчук, заедно со доволно вода за оптимална хидратација и растителни влакна.

Дополнително, треба да избегнувате премногу сол, слатки, бел леб, пржена храна и газирани пијалоци, бидејќи тие можат да ја зголемат жедта и ненадејните флуктуации на енергијата во текот на денот, со што ќе го оптоварат телото. Нутриционистите исто така објаснуваат зошто најчесто се препорачува да се прекине постот со урми и вода.

„По неколку часа постење, телото е во блага состојба на дехидратација и намалено ниво на гликоза во крвта, па затоа е важно да се направи постепен и нежен премин кон оброкот. Урмите обезбедуваат брзо, но умерено враќање на енергијата бидејќи содржат природни шеќери (гликоза и фруктоза) и влакна кои помагаат за постабилно зголемување на нивото на гликоза во крвта. Покрај тоа, тие се богати со калиум, магнезиум, железо, витамин Б6 и антиоксиданси, што придонесува за рамнотежа на електролити, поддршка на варењето и закрепнување на телото. Водата ги надоместува изгубените течности и дополнително го подготвува дигестивниот систем за главниот оброк. Оваа едноставна комбинација му овозможува на телото да премине од состојба на постење во состојба на хранење без нагло оптоварување и го намалува ризикот од прејадување“, вели Табаковиќ.

„Ифтар треба да биде избалансиран и структуриран“

Нутриционистот О’Рајли истакнува дека ифтарот треба да биде избалансиран и структуриран.

„Структурираниот ифтар помага во стабилизирање на инсулинот, го намалува прејадувањето и го поддржува закрепнувањето на телото“, рече таа.

Исто така, се препорачува ифтар да се започне со урми и вода, а потоа со лесна супа, а идеално е да се направи кратка пауза од 15 до 20 минути пред главниот оброк за да се подготви желудникот и да се намали ризикот од надуеност.

„Главниот оброк треба да содржи квалитетни протеини (риба, пилешко, јајца или мешунки), сложени јаглехидрати како што се интегрални житарки или компири, многу зеленчук и извор на здрави масти како што се маслиново масло, јаткасти плодови или семки. Оваа комбинација ги стабилизира нивоата на гликоза во крвта, спречува ненадејни скокови на енергија, ги надополнува течностите и електролитите, го продолжува чувството на ситост и го намалува ризикот од надуеност и прејадување. Умереноста е клучна – прејадувањето често ги негира придобивките од постот“, тврди Табаковиќ.

The post Кои се придобивките од рамазанскиот пост: Има силно влијание врз менталното и физичкото здравје appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: