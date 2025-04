Колапс во Кина: Една од најлошите песочни бури во последните децении носи речиси сè што ќе ѝ се најде на патот (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Жителите на Пекинг и на голем број други кинески градови денеска се засолниле бидејќи ретки силни ветрови слични на тајфун ги погодија северните провинции, затворајќи историски атракции и го попречуваа сообраќајот, додека во некои области паѓаше снег и град.Прозорците се тресеа, а дрвјата паднаа на пешачки патеки и автомобили поради налетите на ветрот предизвикан од студениот вртлог од соседна Монголија, кој ги намали температурите за повеќе од 12 Целзиусови степени.Ветровите, кои започнаа вчера, ќе продолжат да дуваат во текот на викендот со брзина до 150 километри на час, објави државната новинска агенција Ксинхуа. Тие донесоа снег во кинеската провинција Внатрешна Монголија и град на југот на земјата.

On April 12, 2025, China got slammed by one of the worst sandstorms in decades. Gusts hit 150 km/h (93 mph). This is a classroom in Wuhan… pic.twitter.com/G9EYdzu8Xd— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 12, 2025

Пекинг го издаде своето второ највисоко предупредување за ветер овој викенд, прво во една деценија, предупредувајќи ги своите 22 милиони жители да избегнуваат несуштински патувања бидејќи ветровите би можеле да достигнат рекордна брзина забележана во април 1951 година.

More video of the insane storm that’s swept through China. This is in Guizhou….💨💨💨pic.twitter.com/eP6VDB8u5j— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 12, 2025

До 11:30 часот по локално време, 838 летови беа откажани на главните аеродроми во Пекинг, според апликацијата Flight Master за следење летови. Историските атракции и парковите во главниот град се затворени, а некои стари дрвја се исчистени во исчекување на налетите на ветерот.

Extreme winds hit Hebei, China, ahead of a powerful storm. A video from Zhangjiakou shows intense gusts as northern China braces for winds up to 150 km/h. Beijing issued its first orange gale warning in a decade. pic.twitter.com/O51g0KLRmO— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 11, 2025

Ветровите доведоа и до одложување на полумаратонот закажан за утре, каде хуманоидните роботи требаше да се натпреваруваат со луѓето за да го покажат технолошкиот напредок на Кина.Песочните бури од Внатрешна Монголија до регионот на реката Јангце го нарушија патниот сообраќај во осум провинции, објавија Ксинхуа и државната телевизија CCTV.Се очекува во Шангај песочните бури да траат од сабота попладне до недела наутро.Силните ветрови кои носат песок од Монголија се вообичаени на пролет, но климатските промени го направија времето поекстремно.



