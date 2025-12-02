КОЛАЧ ОД ТИКВА Стар рецепт кој се прави со една чаша, а вкусот ќе ве врати во детството

0 SHARES Сподели Твитни

Барате совршен колач што е лесен за правење, мириса на есен и кујната на баба? Овој старомоден колач од тиква, ореви и џем е токму она што ви треба! Без комплицирани мерења, сè се мери со обична чаша, а резултатот е сочен, мек колач полн со вкус. Идеална за денови кога ви треба нешто брзо, слатко и топло.

Состојки:

500 г рендана тиква2 чаши (по 150 мл секоја) брашно1,5 чаши шеќер1 чаша гриз1 чаша сечкани ореви1 чаша масло1 лажичка сода бикарбона1 кесичка ванилин шеќерџем за премачкување

Подготовка:

Измешајте ја тиквата, шеќерот, маслото и содата бикарбона и оставете да отстои еден час. Додадете го гризот, брашното, ванилиниот шеќер и сечканите ореви. Добро измешајте и истурете во намастен плех за печење. Печете ја тортата во претходно загреана рерна на 200 степени околу половина час. Изладете го колачот, премачкајте го со 4-5 лажици џем од кајсии (или по желба) и наросете со мелени ореви.

