Колдплеј ќе ги реиздаваат претходните албуми на плочи од рециклирана пластика

Coldplay ќе реиздадат девет од нивните претходни албуми на проѕирни винилни плочи направени од рециклирани пластични шишиња.

EcoRecords тврди дека ги намалува емисиите на јаглерод за време на производствениот процес за 85 проценти во споредба со традиционалното производство на винил.

Секоја ЛП од 140 грама е направена од приближно девет рециклирани шишиња, откако ќе бидат исчистени, обработени и обликувани во плочи.

Coldplay ќе го реиздадат својот деби албум „Parachutes“ (2000), „A Rush of Blood To The Head“ (2002), „X&Y“ (2005), „Viva La Vida Or Death And All His Friends“ (2008), „Mylo Xyloto“ (2011), „Ghost Stories“ (2014), „A Head Full Of Dreams“ (2015), „Everyday Life“ (2019) i „Music Of The Spheres“ (2021) како дел од серијата.

Последниот албум на бендот „Moon Music“, објавен минатата година, веќе е објавен на EcoRecord LP.

Колдплеј долго време беше гласен поборник за акција за климатските промени, а фронтменот Крис Мартин во 2019 година изјави дека нема да започне светска турнеја за неговиот албум „Everyday Life“ поради еколошки грижи.

Во октомври минатата година, Мартин тврдеше дека неговиот бенд ќе престане да снима албуми по нивниот 12-ти албум, а „Moon Music“ е нивниот десетти. Сите албуми на бендот од Лондон го достигнаа првото место на топ-листата за албуми во Велика Британија, а два сингла, „Viva La Vida“ и „Paradise“, исто така го достигнаа првото место.

Последната серија на реизданија ќе биде објавена на 15 август, а нарачките се отворени на веб-страницата на Coldplay.

