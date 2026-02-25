Колкави плати земаат функционерите?

0 SHARES Сподели Твитни

Функционерите и годинава нема да добијат зголемување на платите. Пратениците уште утре ќе ги гласаат измените во шесте закони за да се спуштат коефициентите за пресметка.

Па така, претседателката, премиерот и спикерот со намален бод и натаму ќе земаат плата од околу 215 илјади денари.

Министрите, гувернерот и народниот правобранител – нешто над 176 илјади денари. Иста сума следува и за градоначалникот на Скопје. Малку пониска плата земаат замениците министри, како и градоначалниците на помалите општини.

Судиите се поделени во неколку категории и сите имаат различни коефициенти. Нивните плати се движат од 133 до над 160 илјади денари. Идентични се бројките и кај јавните обвинители.

Државниот јавен обвинител има месечни примања од над 176 илјади денари. Толкава плата земаат и членовите на советот на јавни обвинители и судскиот совет, а нивните претседатели се платени со над 190 илјади денари.

Ако не се намалат коефициентите, платите на над илјада функционери ќе пораснеа за над 200 евра па нагоре.

-Средствата што ќе бидат заштедени со ова намалување, кое започнува веќе со исплатата на февруарската плата, ќе останат во буџетот и ќе можат да се пренаменат за проекти кои се од директна корист за граѓаните, за подобро здравство, подобро образование и социјална помош. Повикуваме на широка поддршка во Собранието. Ова не е прашање на партиска припадност, туку прашање на морал и етичка одговорност пред граѓаните кои нè избрале. Функцијата е служење на народот, а не привилегија – кажа пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ, Бојан Стојаноски.

Ова ќе биде трето намалување на бодот за сложеност откако Уставниот суд пред 3 години ја одмрзна основницата и сега како расте просечната, така енормно растат и платите на функционерите секоја година.

Уставниот суд лани во декември одлучи да поведе постапка за испитување на уставноста на намалените коефициенти за пресметка на платите на судиите и обвинителите. Според Уставен, тоа влијаело на успешноста во извршување на работните обврски, а и меѓународните стандарди гарантирале дека во текот на работниот век е забрането намалување на нивните плати.

