Колку долари ќе ги чинат американските граѓани царините на Трамп?

И покрај тоа што американскиот претседател Доналд Трамп отстрани некои од неговите царини, даноците што остануваат ќе предизвикаат значителна загуба во џебовите на Американците.Најновите тарифи на 78-годишникот ќе го чинат секое типично семејство од средната класа 3.443 долари годишно, според истражувањето објавено во четвртокот од страна на буџетската лабораторија Јеил.„Тарифниот Магедон не е завршен“, напиша професорот по економија на Универзитетот во Мичиген, Џастин Волферс на платформата X.Овие нови проценки вклучуваат 90-дневна пауза на Трамп за тарифите специфични за земјата, како и зголемување на царините за Кина на најмалку 145 проценти.Biggest mistakes I’m seeing in early reporting:1. Tariffmageddon isn’t over: Lotsa tariffs to account for, but the average tariff rate is only down around one quarter.— Justin Wolfers (@JustinWolfers) April 9, 2025Штетата за просечните семејства би била уште поголема отколку за оние со среден приход, достигнувајќи 4.400 долари годишно, откри Буџетската лабораторија. По прилагодувањето за замена на производи од Кина и други земји, анализата покажа дека просечниот потрошувач ќе трпи загуба од 2.600 долари годишно.Американците со пониски приходи ќе бидат посилно погодени од тарифите во однос на нивниот вкупен приход, според анализата.Економистите предупредуваат дека американската економија значително ќе забави поради трговската војна, пишува CNN .Американските тарифи за увоз, заедно со странската одмазда против американските производи, ќе го намалат растот на БДП на САД за еден процентен поен оваа година и ќе ја зголемат стапката на невработеност за 0,5 процентни поени, соопшти Буџетската лабораторија. Ова значи 685.000 работни места помалку до крајот на годината, се вели во анализата.Најновите тарифни потези на Трамп ја доведоа просечната ефективна тарифна стапка на САД на 25,3 отсто, највисоко ниво од 1909 година, останувајќи практично непроменета од 90-дневната пауза на Трамп, откри Буџетската лабораторија.По сметководството за промените во потрошувачката поради тарифите, просечната тарифна стапка ќе остане на 18,1 отсто, што е највисоко ниво од 1934 година.

