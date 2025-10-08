Колку долго можете да го пиете млекото по отварањето?

0 SHARES Сподели Твитни

Знаењето колку долго млекото може да се консумира по отварањето е едно од најчестите прашања во домаќинството и не е секогаш лесно да се одговори на него. Чувањето подолго од препорачаното може да го поттикне растот на бактериите и да го загрози здравјето.

Според експертите и организациите за безбедност на храната, рокот на траење зависи од видот на млекото и условите во кои се чува во фрижидер, иако треба да се обрне внимание и на сензорните сигнали како што се мирисот, вкусот или текстурата.Главниот фактор што одредува колку долго трае млекото по отварањето е видот на термичка обработка што ја поминало.

Свежото или пастеризираното млеко, кое поминало низ поблаг термички процес, подобро ги задржува своите органолептички својства, но е исто така почувствително на раст на бактерии и може да се чува само два до три дена по отварањето ако се чува правилно во фрижидер.

Спротивно на тоа, стерилизираното млеко, кое е третирано на повисоки температури, трае подолго, имено три до пет дена по отварањето и секогаш во постојано ладење.

Температурата на фрижидерот е клучна за продолжување на рокот на траење. Идеално, треба да се чува на околу 4ºC и да се избегнуваат флуктуации, бидејќи секое зголемување на температурата води до раст на бактерии.

Видот на пакувањето е исто така важен. Картонските кутии подобро штитат од светлина и кислород кога се затворени, но откако ќе се отворат, изложеноста на загадувачи се зголемува, па затоа времето на консумирање треба строго да се почитува.

Покрај утврдените рокови, се препорачува да се воведат одредени навики кои помагаат безбедно да се консумира млеко.

Една од наједноставните е да се напише датумот на садот кога ќе се отвори, за да имате вистинска контрола врз времето на складирање. Исто така е важно садот цврсто да се затвори секој пат кога се користи, бидејќи секое отворање го зголемува ризикот од надворешна контаминација.

Сепак, не е доволно само да се погледне датумот на истекување. Состојбата на млекото треба да се процени со сетилата. Ако е грутчесто, има кисел мирис или му се менува вкусот, најдобро е да се фрли дури и ако препорачаните денови не се пречекорени.

Овие мерки на претпазливост, заедно со оптимално складирање во најстудениот дел од фрижидерот, обезбедуваат млекото да се консумира во оптимални услови и без да се загрози здравјето.

