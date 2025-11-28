Колку долго можете да стоите на една нога? Тоа открива многу за вашето здравје

0 SHARES Сподели Твитни

Според новото истражување од клиниката Мајо, способноста за рамнотежа на едната нога опаѓа со возраста побрзо од силата на стисокот, силата на коленото или дури и одењето, што го прави подобар показател за стареење, пишува „Вашингтон пост“.

Колку долго можете да балансирате на едната нога? Овој едноставен тест може да открие многу за вашето општо здравје, особено како што стареете.

Зошто е важна рамнотежата?

Добриот баланс, мускулната сила и ефикасното одење се клучни за одржување на независноста и квалитетот на животот во староста. Промените во овие функции и брзината на овие промени може да им помогнат на здравствените работници да дизајнираат поефикасни програми за поздраво стареење.

– Рамнотежата е важна мерка бидејќи, покрај мускулната сила, потребна е координација на видот, вестибуларниот систем и соматосензорните системи – изјави д-р. Кентон Кауфман, еден од авторите на студијата и директор на Лабораторијата за анализа на движење во клиниката Мајо.

– Промените во билансот се значајни. Ако имате лоша рамнотежа, постои ризик од паѓање, без разлика дали се движите или не. Падовите се сериозен здравствен проблем со потенцијално сериозни последици – вели докторот.

Во истражувањето учествувале 40 здрави луѓе на возраст од 52 до 83 години. Биле тестирани нивното одење, рамнотежа, силата на стисокот и силата на коленото. За време на тестот за рамнотежа, учесниците стоеле на влошки за мерење на сила во четири позиции: на двете нозе со отворени и затворени очи и на доминантна и недоминантна нога со отворени очи. Секоја позиција траела 30 секунди.

Резултатите покажаа дека рамнотежата на едната нога, особено на недоминантната, најбрзо опаѓа со возраста. Губењето на рамнотежата е поврзано со зголемен ризик од падови, кои се водечка причина за повреди кај постарите лица. Според Националниот институт за стареење, повеќе од четвртина од луѓето на возраст над 65 години доживуваат пад секоја година.

– Доколку не можете да стоите на една нога пет секунди, постои зголемен ризик од паѓање. Од друга страна, личноста која може да стои 30 секунди на едната нога, особено на постара возраст, има многу добра рамнотежа – изјави д-р Кауфман за „Вашингтон пост“.

Покрај рамнотежата, беше тестирана и силата на стисокот на рацете и колената. И покрај тоа што и двете мерки се намалуваа со текот на годините, билансот забележа значително поголем пад. Јачината на стисокот се намали побрзо од јачината на коленото, што истражувачите го сметаат за подобар показател за физиолошко стареење.

Одењето на испитаниците не покажа значителни промени со возраста, бидејќи учесниците одеа со вообичаеното темпо. Исто така, студијата не откри разлики во падот на силата, рамнотежата и одењето меѓу мажите и жените, што сугерира дека и двата пола се подеднакво погодени од стареењето.

Иако не можеме да го избегнеме стареењето, можеме да ја подобриме рамнотежата со редовно вежбање. Стоењето на едната нога може да му помогне на телото да ги координира мускулните и вестибуларните одговори и да одржува стабилност.

– Ако не ги искористиш своите способности, ги губиш. Ако ги користите, ги одржувате. Вежбите за рамнотежа се едноставни, не бараат посебна опрема и може да се прават секој ден – нагласи д-р Кауфман.

