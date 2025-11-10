Колку долго треба да трае попладневната дремка? Многумина ќе бидат изненадени

0 SHARES Сподели Твитни

Попладневната дремка може да биде еден од најдобрите начини за враќање на нивото на енергија во текот на денот.

Сепак, важно е да ја разберете правилната техника на дремење бидејќи погрешното дремење може да предизвика чувство на умор и да го наруши ноќниот сон.

Дремките се одлични за телото, но предолгото дремење не е добро. Бидејќи спиењето се случува во циклуси, важно е да изберете должина на спиење што одговара на барањата на вашиот ден.

Нормалниот циклус на спиење трае околу 90 минути и започнува со полесни фази на спиење пред да влезе во длабок сон со брзо движење на очите (РЕМ).

Дремење од 30 до 60 минути

Оваа должина може да изгледа примамливо бидејќи не трае долго. Сепак, овие дремки обично ве испраќаат во подлабоки фази трета и четврта од спиењето. Значи, кога ќе се разбудите, може да почувствувате инерција на спиење, што е преодна фаза помеѓу спиење и будност.

Ова може да направи да се чувствувате уморни и поспани, што може да влијае на остатокот од денот.

90-минутна дремка

Оваа дремка е совршена должина бидејќи ви овозможува да завршите еден целосен циклус на спиење. Бидејќи секоја фаза на спиење сте ја доживеале во рок од 90 минути, обично лесно се будите од оваа дремка, чувствувајќи се освежени и повнимателни.

Дремењето со целосен циклус на спиење ја зголемува креативноста и ја подобрува процедуралната и емоционалната меморија. Сепак, обидете се да избегнете дремка од 90 минути во рок од седум часа од планираното спиење, бидејќи тоа може да го наруши вашиот ноќен сон.

Дремење од 10 до 20 минути

Во случај да немате време во вашиот распоред за дремка од 90 минути, дремката од 10 до 20 минути е исто така одлична за зајакнување на енергијата и будноста.

Обично во оваа должина останувате во првите две фази на бавно движење на очите, кои се најлесните фази на спиење. Ова значи дека можете лесно да се разбудите од нив и да останете будни со подобрени нивоа на перформанси.

