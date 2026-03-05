0 SHARES Сподели Твитни

Додека американско-израелската агресија влегува во својот петти ден, поголемиот дел од светот се прашува колку долго ќе трае. Информациите до кои дојде Политико покажуваат дека Централната команда планира војната да трае повеќе од 100 дена, дури и до септември.

„Централната команда на Соединетите Американски Држави (CENTCOM) бара од Пентагон да испрати дополнителни офицери за воено разузнавање во нејзиното седиште во Тампа, Флорида, за поддршка на операциите против Иран најмалку 100 дена, но веројатно до септември“, се вели во известувањето до кое дојде Политико.

Ова е првото познато барање на администрацијата за дополнителен разузнавачки персонал за војната против Иран, знак дека Пентагон веќе издвојува средства за операции што би можеле да траат многу подолго од почетниот четиринеделен рок поставен од претседателот Доналд Трамп за конфликтот.

Брзото додавање на луѓе и ресурси за поддршка на активностите што обично се планираат многу пред американската воена акција покажува како тимот на Трамп не ги предвидел целосно широките последици од војната што започна заедно со Израел во саботата.

„Видовме целосно ад хок операција каде што никој не изгледаше како навистина да разбира или да верува дека воената акција е неизбежна. Како да се разбудиле во сабота наутро и да решиле да започнат војна“, рече Џералд Фајерштајн, поранешен висок американски дипломат кој се занимавал со Блискиот Исток.

Американскиот претседател Доналд Трамп постојано ги менуваше информациите што ги даваше од почетокот на агресијата, но посочи дека таа би можела да трае најмалку четири недели.

Американскиот министер за одбрана Пит Хегсет наговести дека војната би можела да трае повеќе од четири недели, споменувајќи шест недели.

The post Колку долго ќе трае војната против Иран: Централната команда на САД планира најмалку 100 дена appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: