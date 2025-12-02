Колку заработува Мараја Кери секоја година од нејзиниот најголем хит?

0 SHARES Сподели Твитни

Декември официјално започна, а празничната сезона е во полн ек. Додека домовите се украсени, а градските плоштади блескаат, една песна неизбежно станува саундтрак на сезоната – „All I Want For Christmas Is You“ од Мараја Кери. Но, дали некогаш сте се запрашале колку заработува кралицата на Божиќ од нејзиниот безвременски хит? Одговорот можеби ќе ве изненади.

Овој глобален феномен, кој ги сруши сите рекорди за слушаност, беше создаден неверојатно брзо. На Кери и нејзиниот соработник Валтер Афанасиев им беа потребни само 15 минути за да ја напишат и компонираат песната. Објавена во 1995 година, песната стана апсолутен божиќен класик во текот на изминатите три децении.

Вртоглави броеви

Иако ниту пејачката ниту нејзиниот тим официјално не ги открија точните износи, новинарите се обидоа да дојдат до проценки. Според извештајот на „Њујорк пост“, Мараја Кери наводно заработува огромни 3 милиони долари годишно од оваа песна. Од 2021 година, вкупната заработка од објавувањето на песната надмина 60 милиони долари.

За да биде перспективата уште поимпресивна, ова значи дека пејачот заработува 316 долари на час само од оваа една песна – и тоа за цела година, иако песната интензивно се слуша само неколку месеци.

Божиќна магија во Аспен

Благодарение на овој хит, Кери е осигурана до крајот на животот, а божиќната сезона е најважниот дел од годината за кој се подготвува со месеци. Таа традиционално оди со семејството во Аспен, нејзината омилена зимска дестинација.

„Одиме во Аспен, што е моето омилено место за прослава на Божиќ бидејќи секогаш има снег и е едно од најдобрите места досега“, откри пејачката. „Правиме секакви работи. Ќе се возиме со санки со децата и моето пошироко семејство, готвам, Дедо Мраз доаѓа. Знам дека звучи како да измислувам, но вистина е – го познавам лично, тој е мој тип. Имаме живи ирваси. Тоа е екстраваганција.“

Успех над сите очекувања

Успехот на „All I Want For Christmas Is You“ ги надмина нејзините најлуди очекувања. Во разговор за „Билборд“, таа призна дека „немала поим“ дека песната ќе стане толку глобален феномен.

„Како можев? Беше толку рано во мојата кариера, а повеќето млади уметници, во тоа време, не правеа божиќна музика на почетокот од своите кариери“, додаде таа.

