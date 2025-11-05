Колку минути на ден треба да шетате со вашето куче?

0 SHARES Сподели Твитни

Сопствениците на кучиња ја разбираат важноста на одржувањето на нивните миленици во форма и активност со редовни прошетки, но многумина можеби не се свесни за оптималното количество време што треба да го поминат надвор со своите миленици.

Иако рутините за пешачење значително се разликуваат, од обемни пешачки патеки долги неколку километри до кратки прошетки низ одморалиштето, всушност постои одредено времетраење кон кое сопствениците на домашни миленици треба да се стремат.

Во овој поглед, ветеринарката Никол Раус откри клучни упатства што би можеле значително да влијаат на благосостојбата на вашето куче и објасни дека препорачаното време за вежбање зависи целосно од индивидуалните карактеристики на вашето домашно милениче.

За оние кои размислуваат да ги зголемат зимските прошетки, вреди да се напомене и кога температурите стануваат прениски за кучињата безбедно да излегуваат надвор. Сепак, понекогаш може да биде премногу ладно за кучињата да одат на долги прошетки.

„Правилата се различни за кученца и за возрасни кучиња. Постои одлично правило за кученца. Тоа е пет минути за секој месец старост и можете да го правите тоа двапати на ден“, рече ветеринарот Раус.

Значи, ако имате четиримесечно кученце, четири пати пет е 20, со оглед на 20 минути вежбање двапати на ден. Тоа вклучува прошетки и слични работи, но исто така вклучува и вежби во дворот и игри што ги играте.

„Во просек, возрасните кучиња поминуваат од 30 до 60 минути дневно во одење, но ова е променливо. Значи, ако имате навистина активна раса како што е бордер коли, веројатно ќе поминете еден до два часа во одење“, додаде таа.

Ако имате раса која не е толку активна, можеби ќе сакате да се одлучите за две прошетки од по 20 минути дневно наместо цел час. Постарите кучиња се на слично ниво – од 30 до 60 минути, но видот на вежбање е многу важен за грижата за нивните зглобови.

„Сакаме да разгледаме вежби со низок интензитет, па прошетки, набљудување на површината по која одите, а потоа размислување за работи како хидротерапија. Тоа е навистина добра вежба што треба да се вклучи“, рече ветеринарот.

Сепак, таа нагласи дека е „многу важно“ да се одржува рутина на вежбање како што кучињата стареат. Таа објасни дека сопствениците треба да се погрижат нивните миленици да продолжат да го користат својот мозок колку што е можно повеќе.

Кога станува збор за шетање кучиња, повеќето ветеринари препорачуваат просечното куче да се вежба 20 до 30 минути по излегување, а на повеќето им е потребна барем една дневна прошетка.

Иако идеално се препорачуваат две прошетки, ова варира во зависност од расата, возраста и општата благосостојба. На сопствениците им се препорачува да го следат нивото на енергија на своето куче и соодветно да го прилагодат времетраењето на прошетката.

Ова е затоа што на некои раси може да им треба значително повеќе или помалку вежбање од другите. Доколку не сте сигурни, најдобро е да истражите и да побарате стручен совет.

