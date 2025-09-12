Колку оцет, а колку вода да ставите во зимницата: Трик на искусни готвачи со кој брзо ќе го маринирате секој зеленчук

0 SHARES Сподели Твитни

Есента се ближи и домаќинките многу размислуваат за подготовка на зимница. Ова време од годината е идеално за домашни зимници направени од овошје и зеленчук, без разлика дали се кисели, варени, печени или пасирани.

Иако сите тегли сега можат да се купат во супермаркетите и маркетите, нашите домаќинки сè уште сакаат да ги прават своите зимски џемови според традиционални рецепти, кои се пренесуваат од генерација на генерација.

Сепак, кога правите зимница за прв пат, веројатно се прашувате колку вода треба да додадете и колку оцет. Ако одлучите да киселите зеленчук за, на пример, мешана салата, ви треба оцет, вода, сол, бибер, шеќер и секако зеленчук по ваш избор.

Во мешаната салата можете да ставите карфиол, моркови, пиперки и краставици. Добро измијте го зеленчукот и исечете го на парчиња, додадете оцет, сол, бибер, шеќер и вода во тенџерето. Односот на вода и оцет за киселење е 4:1 (за 4 литри вода се користи 1 литар оцет), а другите зачини се по желба. Откако ќе ги исечете, ставете го посакуваниот зеленчук во тегли и прелијте го со топлиот дресинг. Кога ќе се олади, ставете го во фрижидер и по 24 часа е спремно за јадење.

