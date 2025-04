0 SHARES Сподели Твитни

500-те најбогати луѓе во светот колективно изгубија 208 милијарди долари во четвртокот по објавата за огромни царини од страна на американскиот претседател Доналд Трамп.

Овој потег предизвика остар пад на глобалните пазари, предизвикувајќи значителен пад на богатството на милијардерите.

Ова го означува четвртиот најголем пад во еден ден во 13-годишната историја на индексот на милијардери на Блумберг и најзначајниот пад од врвот на пандемијата на Ковид-19.

Повеќе тука

The post КОЛКУ ПАРИ ЗАГУБИЈА НАЈБОГАТИТЕ ВО СВЕТОТ ПОРАДИ ЦАРИНИТЕ НА ТРАМП appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: