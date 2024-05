Колку семките од лубеница се здрави за консумирање?

0 SHARES Сподели Твитни

Постојат многу митови кога станува збор за консумирање семки од лубеница. Некаде се посочува дека белите семки се побезбедни за консумирање од црните, но навистина не постои валидна причина зошто треба да ги избегнувате.Имено, доколку изедете семки од лубеница, би требало да бидете сосема добро. Всушност, може да добиете некои здравствени придобивки. Автор на „Up Your Veggies: Flexitarian Recipes for the Whole Family“, Тоби Амидор ја објасни разликата помеѓу белото и црното семе.„Белите семки во лубеницата се всушност празни мешунки од семки каде што семките не се целосно зрели, но можете да ги јадете. Црните семки во обичната лубеница се зрели, плодни семиња кои може да никнат во растение лубеница ако ги засадите. Тие се безбедни за јадење и ќе поминат низ вашето тело бидејќи се нерастворливи влакна“, рече Амидор.Треба да се напомене дека е совршено безбедно и здраво за повеќето луѓе да внесуваат секаков вид семки од лубеница. Семките од лубеница се природни извори на многу хранливи материи, вклучувајќи магнезиум, железо, фолна киселина и ниацин. Покрај тоа, тие се и извор на добри масти на таканаречените мононезаситени и полинезаситени масни киселини.Од овие семки може да се направи путер или брашно, а може да се печат и да се користат во разни јадења како салати или да се посипат пецива.Но, Тоби Амидор предупредува дека консумирањето семки од лубеница може да доведе до запек или гастроинтестинални непријатности кај оние со чувствителен дигестивен систем. Премногу семиња може да му дадат на вашето тело голем поттик на влакна, што може да доведе до дигестивни проблеми ако вашето тело не е навикнато на нив. Сепак, нема податоци што укажуваат на горната безбедна граница за потрошувачка на семки од лубеница.Покрај семките од лубеница, можете да консумирате и семки од краставица, калинка и змејово овошје без страв од последици. Од друга страна, пожелно е да се избегнуваат семки од цреши, јаболка и кајсии.

