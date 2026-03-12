Колку сон ни е потребен во зависност од возраста?

0 SHARES Сподели Твитни

Сонот е еден од клучните столбови на здравјето, но потребите за спиење се менуваат во текот на животот. Додека некои луѓе природно остануваат будни подолго, а други се будат многу рано, научните истражувања нудат јасни упатства за тоа колку сон им е потребен на различните возрасни групи. Препораките ни помагаат да разбереме колку одмор им е потребен на нашите тела за правилно функционирање.

Колку сон ни е потребен според возраста?

Според упатствата на Националната фондација за спиење на САД, препорачаното времетраење на спиењето варира во зависност од животниот стадиум:

Новороденчиња (0-3 месеци): 2-5 часа

Доенчиња (4-11 месеци): 12-15 часа

Мали деца (1-2 години): 11-14 часа

Деца од предучилишна возраст (3-5 години): 10:00-13:00 часот

Деца од училишна возраст (6-13 години): 9-11 часа

Адолесценти (14-17 години): 8-10 часа

Возрасни (18-64 години): 7-9 часа

Постари лица (65+): 7-8 часа

Овие препораки се базираат на истражувања кои го поврзуваат времетраењето на спиењето со физичкото и менталното здравје, пишува Vogue. Сепак, ова се општи упатства бидејќи индивидуалните потреби може да се разликуваат.

Ризици од недоволно спиење

Недостатокот на сон е поврзан со голем број здравствени проблеми. Анализа објавена во Journal of Clinical Sleep Medicine покажа дека спиењето помалку од седум часа навечер го зголемува ризикот од срцеви заболувања, дијабетес тип 2, дебелина и депресија. Долгорочната лишување од сон може да ја наруши концентрацијата и да го зголеми ризикот од несреќи.

Како да процените дали ви треба повеќе сон

Колку сон му е потребен на некого зависи од неговиот начин на живот, нивото на стрес и квалитетот на спиењето. Ако се будите чувствувајќи се одморени наутро и имате добра концентрација во текот на денот, веројатно спиете доволно. Од друга страна, постојаниот замор, раздразливоста и слабата концентрација може да бидат знак дека ви треба повеќе сон.

Следењето на вашите навики за спиење со помош на апликации или паметни уреди може да ви помогне да ги разберете сопствените шеми на спиење. Експертите исто така препорачуваат одење во кревет и будење во исто време секој ден, бидејќи тоа помага да се стабилизира природниот ритам на вашето тело.

Совети за подобар сон

За подобар сон, важно е да се создаде соодветна средина и рутина:

Спалната соба треба да биде тивка, темна и малку поладна.

Удобниот душек и перница можат значително да го подобрат квалитетот на вашиот сон.

Релаксирачка рутина пред спиење, како што се читање, медитација или топла бања, помага.

Препорачливо е да се избегнува кофеин и алкохол навечер.

Вечерата треба да биде лесна, а храната богата со триптофан и мелатонин може да ви помогне да се опуштите.

Додатоците на мелатонин понекогаш се користат за полесно заспивање.

