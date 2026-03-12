Колку треба да пешачите дневно за да ослабете на 40-ти години?

0 SHARES Сподели Твитни

Доколку сте наполниле 40 години и забележувате дека килограмите се натрупуваат полесно отколку порано, експертите објаснија колку одење ви е потребно дневно за да ослабете.

Тие наведуваат дека во 40-тите години, телото доживува хормонални промени, забавување на метаболизмот и губење на мускулна маса. Сето ова го отежнува губењето на маснотиите.

„Хормоните почнуваат да се менуваат, особено за време на перименопаузата, што може да влијае на тоа каде вашето тело складира маснотии и колку лесно можете да се ослободите од нив“, вели тренерката Кара Д’Орасио.

Покрај тоа, како што тврди тој, потребно е да се додадат и стресорите поврзани со работата и семејниот живот, кои можат да го отежнат придржувањето кон здрава исхрана и рутина на вежбање, а решението се наоѓа во редовните прошетки. Кога станува збор за стратегија за слабеење во вашите 40-ти години, идеалната почетна точка е управувањето со нивото на стрес.

„Многу жени влегуваат во перименопауза или менопауза под стрес“, вели таа.

Покрај тоа, високите нивоа на хормонот на стрес кортизол можат да го отежнат губењето на тежината. Докажани начини за намалување на кортизолот вклучуваат редовна медитација или вежби за дишење, соодветен сон, редовно вежбање и балансирана исхрана. Покрај управувањето со стресот, важно е да се постават реални и остварливи цели. Во однос на исхраната, клучно е да се фокусирате на внесување доволно протеини бидејќи тие ви помагаат да останете сити подолго време, олеснувајќи го избегнувањето на нездрави закуски помеѓу оброците. Според тренерите, во овој процес одењето е најважниот фактор што може да доведе до ефикасно губење на тежината.

„Телото лесно се опоравува од одењето и можете редовно да го практикувате без да се исцрпувате. Тоа придонесува за дневен внес на калории, помага во регулирањето на шеќерот во крвта и ве охрабрува да се движите без да ги комплицирате работите“, рече таа.

На прашањето колку минути дневно треба да пешачите за да ослабете, експертите наведуваат дека тоа зависи од почетната тежина, нивото на активност, исхраната и постојните здравствени состојби. Се препорачува да одите со брзо темпо помеѓу 30 и 60 минути, шест дена во неделата.

„Не постои совршен број, но целта за 30 до 60 минути на ден е добар почеток. Ова може да биде една прошетка или неколку пократки во текот на денот. Зголемувањето на бројот на чекори може да направи разлика. Најважно е да се биде редовен, а не совршен“, тврдат тие.

Иако одењето може да помогне во губењето на тежината, тренерката Кара Д’Орасио вели дека е најефикасно кога е комбинирано со редовни вежби за сила и избалансирана исхрана богата со хранливи материи. Губењето тежина во 40-тите години не мора да значи страдање од исцрпувачки тренинзи. Станува збор за наоѓање нежни начини за движење, здрава исхрана и справување со стресот. Кога постојано се придржувате до тоа, ќе откриете дека не само што губите килограми, туку ќе се чувствувате и поенергично и поурамнотежено.

