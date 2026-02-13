КОЛКУ ТРЕБА ДА ТРАЕ ЕДНА ИНТИМЕН ОДНОС: Мажите си го кажаа своето, ЌЕ БИДЕТЕ ШОКИРАНИ!

0 SHARES Сподели Твитни

Овие резултати укажуваат дека, и покрај разликите во либидото, желбите на мажите и жените се многу слични кога станува збор за времетраењето на интимниот чин.

Дали некогаш сте се запрашале колку долго, според мажите, треба да траат предиграта и интимните односи ? Иако често се создава впечаток дека мажите се склони кон долги „маратонски“ вечери во спалната соба, истражувањата покажуваат дека реалноста е многу поинаква и многу поблиска до желбите на жените отколку што се мисли.

Иако се смета дека мажите во просек имаат поизразено либидо, тоа не значи дека за нив е важна само должината на врската. Анкета спроведена од списанието GQ, во која учествувале жени и небинарни луѓе, покажала дека идеалното времетраење на сексот е помеѓу пет и десет минути, додека предиграта, според нив, треба да трае околу десет до петнаесет минути.

Овие резултати покажуваат дека, и покрај разликите во либидото, желбите на мажите и жените се многу слични кога станува збор за времетраењето на интимниот чин.

Што велат научните истражувања?

Студија спроведена во Канада во 2004 година, во која учествувале 152 хетеросексуални парови, покажала дека мажите претпочитаат да одвојат вкупно околу 18 минути за предигра и за самиот сексуален однос. Од друга страна, жените во истата анкета изјавиле дека идеално би сакале околу 14 минути пенетрација и приближно 19 минути предигра.

Како што можете да видите, разликите се минимални. Сепак, учесниците признаа дека нивната посакувана слика не секогаш се совпаѓа со реалноста во пракса, интимните врски во нивните врски обично траат помеѓу 18 и 21 минута.

Зошто предиграта е клучна

Советничката за секс и партнерство, Џема Најс, истакнува дека постојат важни физиолошки разлики помеѓу мажите и жените. Според неа, на мажите им се потребни просечно пет до седум минути за да доживеат кулминација, додека на жените честопати им се потребни помеѓу 20 и 30 минути.

Затоа, тој им советува на паровите да не брзаат и да обрнат посебно внимание на предиграта, идеално да трае од 15 до 20 минути. Како што објаснува, подолгата предигра му помага на телото да се опушти и постепено да се возбуди, со што се подобрува протокот на крв и се активираат нервните завршетоци, што може да доведе до поголемо задоволство за двајцата партнери.

На крајот, експертите се согласуваат за едно нешто: квалитетот на интимноста е многу поважен од самата должина, а добрата комуникација и разбирањето на потребите на партнерот се клучот за исполнета врска.

ВИДЕТЕ И – ОВА СЕ РАБОТИ ШТО МАЖИТЕ САКААТ ДА ГИ ЈАДАТ ПОВЕЌЕ ОД ЛЕБ

Иако тврдат дека ние жените сме комплицирани, понекогаш мажите ни се вистинска енигма и не знаеме што всушност сакаат.

Во ред, честопати не знаат како да го покажат тоа затоа што немаат време да бидат отворени и да кажат што навистина сакаат додека глумат тип.

Некои луѓе мислат дека ние едноставно знаеме што сакаат – овие момци обично се несигурни, бидејќи всушност не знаат што сакаат, па затоа ни препуштаат нам да го откриеме тоа за нив…

А мажите се всушност многу поедноставни и поскромни отколку што покажуваат – и што мислиме ние! Не верувате? Погледнете ги нивните искрени совети, желби и желби за секс…

1. „Биди самоуверен! Ништо не е повозбудливо од жена која знае што сака – и го покажува тоа во кревет!“

2. „Кога си врз мене, многу е секси додека седиш до крај и ги движиш колковите напред-назад брзо и силно.“

3. „Кажете ни што да правиме! Навистина нè возбудува кога ни давате насоки! Исто така е супер возбудливо кога ни ги земате рацете и ги водите таму каде што сакате да одат.“

4. „Оралниот секс како предигра е задолжителен!“

5. „Сакаме да те гледаме како мастурбираш! Навистина нè возбудува кога можеме да го гледаме во живо.“ Мажите обожаваат да гледаат жени како мастурбираат, а задоволството на жените сигурно ќе се зголеми со LELO SONA, звучна секс играчка која го стимулира клиторисот за 75 проценти повеќе од другите сексуални помагала.

6. „Убаво е чувството кога ги свиткувате глутеусите за време на сексот. Токму тој животински потег нè возбудува уште повеќе.“

7. „Бакнување! Колку повеќе бакнежи за време на сексот, толку сме подобри и поубави!“

8. „Несовршеност! Неуредна коса, лице без шминка – еј, можеш да имаш виклери – не ни пречи!“

9. „Кажувајте ги нашите имиња на глас! Признаваме, горди сме кога некој ќе го каже и повтори нашето име во кревет!“

10. „Погледни нè во очи додека ни даваш орално задоволство!“

11. „Спонтаност! Ни е здодевно кога сексот е запишан на календарот.“

12. „Кога си на нас, галај ги градите.“

13. „По сексот сакаме да лежиме до тебе и да се гушкаме…“

И АКО МАЖОТ НЕ Е ПРЕМНОГУ НАДАРЕН, ОВА СЕ НАЈДОБРИТЕ ПОЗИ

Со оглед на тоа што е докажано дека дури и мал пенис може целосно да ја задоволи жената, она што игра голема улога во оваа ситуација е техниката, односно движењата и положбата во сексот. Најдобрата поза е онаа во која мажот доминира, односно во која е врз жената.

Кога станува збор за големината на пенисот, просечната должина во ерекција е помеѓу 15 и 18 сантиметри. Се што е под 15 сантиметри се смета за под просекот. Сепак, тоа не значи дека мажот што припаѓа на оваа група не може да ја задоволи својата партнерка. Напротив, она што е многу поважно од сантиметрите е техниката и правилното држење на телото.

Мисионерската поза е класична секс поза во која жената лежи, а мажот е врз неа. Сепак, за мажите кои се под просекот во однос на големината на пенисот, оваа поза ќе има многу посилен ефект ако жената ги крене нозете и ги потпре на неговите рамена. Мажот е на колена и го диктира темпото и брзината на пенетрацијата.

Кучешки стил

Жената клекнува на креветот со раширени нозе, потпирајќи се на лактите, со свиткан ‘рбет. Мажот клекнува зад неа и ги прилагодува нејзините колкови на висината што најмногу му одговара. На овој начин, мажот го диктира темпото и длабочината на пенетрацијата. Оваа поза може да се изведе и така што жената стои до креветот, шкафот или масата, потпирајќи се на дланките.

Кога станува збор за големината на пенисот, просечната должина во ерекција е помеѓу 15 и 18 сантиметри. Се што е под 15 сантиметри се смета за под просекот. Сепак, тоа не значи дека мажот што припаѓа на оваа група не може да ја задоволи својата партнерка.

И ШТО ВЕЛИ КАМА СУТРА – ОВА Е НАВИСТИНА ЕКСПЛОЗИВНО!

Кама Сутра, древен санскритски текст, со текот на годините стана врвен водич за комплицирани сексуални пози.

Овој ракопис, напишан од индискиот филозоф Ватсјајана, детално опишува пози кои на прв поглед изгледаат невозможни, но всушност се многу изводливи со малку флексибилност и авантуристички дух. Она што ја прави „Кама сутра“ толку популарна меѓу паровите е неверојатното задоволство што го гарантираат овие пози.

Ова се најпопуларните секс пози кои ветуваат експлозивни оргазми и за мажи и за жени, а не мора ни да бидете акробат во кревет!

1. Боже

Позиција: Мажот седи со прекрстени нозе (јога позиција), жената седи во неговиот скут, свртена кон него. Нозете ѝ се обвиткани околу половината на мажот.

Наречена „падмасана“ или „лотос“ во оригиналниот текст на Кама Сутра, оваа страсна положба не се базира на движењата нагоре-надолу што ги изведува жената. Идејата е дека телата се сакани, интимните делови се споени, а клиторисот се стимулира со лесни, координирани движења.

2. Експерт за Г-точка

Позиција: Додека мажот седи на колена, жената лежи на грб, нозете ѝ се потпираат на неговите рамена, а интимните делови ѝ се споени.

Ова е добар избор ако партнерите не се особено флексибилни. Исто така е погодна бидејќи бара минимален физички напор, а стимулацијата на клиторисот се постигнува со рацете. Покрај тоа, мажите ја сакаат оваа поза бидејќи пенетрацијата е целосна.

3. Магична планина

Позиција: Мажот седи со свиткани нозе, потпирајќи се на рацете и подлактиците. Истата положба ја зазема и жената, со тоа што ги става нозете преку неговите, а нивните интимни регии се споени.

Минимален физички напор, а дополнителен стимул е погледот на интимните регии за време на сексот. За поголемо задоволство на жената, мажот може да ослободи една рака и да го стимулира клиторисот.

4. Волшебник за флипер

Позиција: Мажот е клекнат. Жената лежи на грб, мажот ја фаќа за колена и ја влече до точка на можна пенетрација.

Во „Кама сутра“ оваа поза се нарекува почетна позиција на длабока пенетрација. За удобност, се предлага жената да стави перница под рамената (бидејќи тие ја носат целата тежина на нејзиното тело). Наместо класични движења „напред-назад“ (кои не се особено стимулирачки за жената во оваа положба), мажот треба наизменично да ја „притиска“ вагината на жената со својата карлица. Помала брзина, поголем интензитет, сугерира „Кама сутра“.

5. На тронот

Позиција: Мажот седи на работ од креветот, а жената седи на него, со грбот свртен кон него.

Иако повеќето ќе мислат дека оваа поза бара „скокање“, односно дека жената ја крева и спушта карлицата, „Кама сутра“ сугерира кружни движења, повеќе како триење. Пенетрацијата е целосна, што им се допаѓа на мажите, а нивните раце се слободни да ги допрат градите и да ја стимулираат Г-точката.

И ОВИЕ ПОЗИ ГИ ДОВЕДУВААТ ЖЕНИТЕ ДО НАЈГОЛЕМИОТ КЛИМАКС

Многу секс пози нема да им дадат доволно задоволство на жените. Кои пози одговараат на жената зависи од телото на жената. Секоја жена мора да го испита своето тело, да пронајде што најмногу ја задоволува, а токму тука мастурбацијата е од голема помош. Затоа, ниедна поза не е гаранција дека ќе уживате во неа, туку мора да се обидете и да експериментирате со вашиот партнер.

Истражувајте ги ерогените зони, пронајдете што ве возбудува, работете на предиграта, бидејќи на тој начин повеќе ќе уживате во самиот чин. Исто така, земете предвид дека некои жени можат да достигнат кулминација само со стимулација на клиторисот, затоа изберете пози во кои ќе можете да обрнете внимание на тоа. Без понатамошно одложување, ова се позите што можат да ви помогнат да доживеете оргазам.

Мачка поза – варијација на мисионерската поза

Секс позите доаѓаат во различни варијации. Имаме основни пози како што се мисионерска, кучешка, каубојска и слично, а потоа можат да се направат варијации во однос на нив со намера двајцата партнери да уживаат повеќе. Така, мачката поза е варијација на мисионерската поза.

Многу е лесно, сте свртени еден кон друг лице в лице, само што мажот треба да биде под различен агол, т.е. колената треба да му бидат уште повисоки од жената, бидејќи на тој начин позата ќе биде поинтензивна. За задоволство на жените, не треба да се фокусирате на „длабочината“, туку на допирање на Г-точката, која всушност е блиску до влезот во вагината. Токму кон тоа се стреми позата на мачка. Жената лежи на грб, а нозете ѝ се свиткани во колената. Мажот се прилагодува уште повеќе во однос на мисионерската поза, потпирајќи се на колената.

Секс пози за жени – незаменливото куче

Ако се прашувате кои се најдобрите секс пози – позата „куче“ дефинитивно е една од нив. Да, припаѓа на класичната поза, но со причина. И двајцата партнери уживаат во неа. Мажот ужива во погледот и оваа поза е особено интензивна за него, а многу жени се чувствуваат многу повеќе во неа отколку во која било друга поза.

Сепак, треба да бидете внимателни, бидејќи кога станува збор за пози одзади, пенетрацијата може да биде премногу силна, а со тоа и болна за жената. Важно е двајцата да уживате и да проверите со другиот дали сè е во ред.

Слободна поза за најинтензивни оргазми

Ако сè уште не сте ја пробале оваа поза – време е. Не е вообичаена поза, ниту пак им е позната на многумина, но откако ќе ја пробате, секогаш ќе се враќате на неа. Се изведува на следниов начин – мажот лежи на грб со споени нозе, жената се качува врз него и лежи на негов грб, позиционирајќи се така што тој лесно може да ја пенетрира.

Таа ги држи нозете свиткани во колената, држејќи ги стапалата на неговите нозе, што ѝ овозможува да се движи. Дали знаете која е една од најдобрите работи кај овие секс пози? Жената може да се задоволи себеси со стимулирање на клиторисот со раката, или нејзиниот партнер може да го стори тоа. Сите знаеме колку е подобар сексот кога е вклучена мастурбација. Многу жени можат да доживеат оргазам токму така.

Позиција на штипкачот

Кога зборуваме за најдобрите пози во сексот, не можеме да ја избегнеме позата „pinner“. И мажите и жените уживаат во неа, бидејќи ова е една од позите во кои можете да изразите блискост и нежност.

Се изведува така што жената лежи на стомак, со лицето свртено надолу. Мажот лежи врз неа. Позата „пинер“ не само што ја стимулира Г-точката на жената, туку ова е идеална „мрзлива“ поза за гушкање. И во оваа поза, жената може да го стимулира клиторисот. И ако немате доволно чувство од пенетрацијата, можете да ставите перница под стомакот, што ќе ви го подигне задникот. Пронајдете ја висината што најмногу ви одговара.

фото: Tinnakorn Jorruang / Alamy / Alamy / Profimedia

Од сите пози за постигнување оргазам, оваа е омилена кај многу парови, бидејќи во неа дури и жените кои инаку не се во можност да го сторат тоа, го достигнуваат својот врв.

Поза на лажица

Позата со лажица е идеална ако сте расположени за гушкање, а не за лудување и експериментирање. Знаете дека кога вие и вашиот партнер лежите додека вашиот партнер ве гушка, тоа се нарекува поза со лажица. Ова е продолжение на тоа, од таа позиција започнува пенетрацијата. Веројатно ќе биде потребно да се пронајде вистинскиот агол, бидејќи овие пози во сексот можат да бидат незгодни поради „испадување“, но сепак пружаат големо задоволство.

Жените генерално се чувствуваат најудобно во странични пози, па затоа позата со лажица е совршена ако мажот сака да го посети задоволството на жената.

Мисионерски со пресврт

На ниту еден список на секс пози не може да се изостави мисионерската. Тоа е класика, нешто како сладолед од ванила. Ова е омилена поза за многу парови, но за жал, не е баш поза во која жените лесно ќе доживеат кулминација (чесни исклучоци).

Затоа, за да ја направите оваа поза поинтензивна, можете да ставите перница под грбот и да ги кренете колковите. Верувајте ми, перниците прават чуда кога станува збор за „снимање под правилен агол“.

Друга варијација на мисионерската е партнерката да биде во клечечка положба. Оргазмот кај жените е уште полесен за постигнување ако ги спои нозете кај колената. Колку повеќе се свиткани нозете, толку посилно ќе биде чувството.

Во потрага по идеална секс поза

Мора да запомните дека пронаоѓањето на идеалната секс поза бара истражување. Можеби ниту една од овие пози нема да ви одговара, а можеби ќе го доживеете најексплозивниот оргазам во вашиот живот. Зависи од различни фактори: вашата анатомија, либидо, релаксација со вашиот партнер…

Не постои правило за тоа како да се достигне кулминација, ниту пак постојат правила во сексот што мора да се почитуваат. Само слушајте го вашето тело и телото на вашиот партнер, бидете сензуални и опуштете се. За жал, жените не достигнуваат кулминација толку лесно како мажите, па затоа е потребно да се обрне посебно внимание на нивното задоволство.

ВИДЕТЕ ГИ И 10-ТЕ НАЈДОБРИ ПОЗИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

Во рамките на истражувањето на порталот Askmen, анкетирани се 381 лице (од двата пола) со помош на Google. Учесниците во анкетата ги рангираа и оценија највозбудливите секси пози со броеви од 1 до 10, во зависност од степенот на задоволство (и оргазам).

Прочитајте и Најдобрите секс пози за секој хороскопски знак!

Ви претставуваме листа од 10 секс пози, почнувајќи од најниско оценетата до најдобрата досега:

10. НОЖИЦИ

И двајцата едвај се движите, но ги допирате сите вистински места и создавате возбуда. Триењето и лизгањето се доволни за да ве излудат.

„Жените го обожаваат чувството на опуштеност што доаѓа со оваа поза“, вели експертот за секс Ванеса Марин.

„За мажите, оваа поза е синоним за интимност, подлабока пенетрација и визуелна стимулација, бидејќи тие имаат поглед на целото женско тело“, вели експертот за секс д-р Сонџија.

Дознајте ги 5-те пози во кои таа ќе доживее најлесен оргазам

9. Т-ПОЗА

Оваа поза вклучува пенетрација одзади, додека телото на вашиот партнер прави агол од 90 степени во однос на вашето тело, па така целокупниот состав на вашите тела наликува на буквата Т.

Жените се чувствуваат опуштено и опуштено за време на оваа поза, а многуте различни агли на пенетрација и допирањето на различни делови од нејзиното тело од страна на мажот ја прават оваа поза уште поспецијална.

На мажите им се допаѓа оваа поза, бидејќи можат да издржат подолго во кревет бидејќи пенетрацијата не е особено интензивна.

8. ЛУЛКА

Оваа поза е идеална за столчето, кога ѝ дозволувате на девојката да ве качи и да ги преземе уздите во жешкото седло, гради до гради.

„Ова е една од најинтимните пози и за мажите и за жените. Тие можат да се гледаат и да се бакнуваат за време на сексот, да се прегрнуваат страсно и нежно и да чувствуваат како ништо да не може да ги раздели“, вели д-р Сонџија.

„Ова е одлична поза за мажите да направат пауза и да го продолжат оргазмот. Исто така, овозможува подобра стимулација на клиторисот“, вели Марин.

7. ЛАЖИЦА

Ако сте решиле да имате утрински секс, а сè уште сте сонливи и мрзеливи, ова е идеалната поза за вас. Вие сте на нејзина страна, заедно во положба на лажица, и се движите додека двајцата не постигнете оргазам (и сето тоа за 10 минути).

„Жените ја сакаат оваа поза бидејќи е многу интимна и ги прави да се чувствуваат безбедно. Плус, таа може само да го турне задникот и да обезбеди подлабока пенетрација“, вели Сонџија.

„Лажицата е неверојатно интимна. Совршен лек за утринска намќорестост. Не можете да постигнете подлабока пенетрација, но можете да ги користите двете раце за да ги стимулирате нејзините гради, брадавици или да ја бакнете по вратот додека зборувате валкано“, вели експертот за состанувања Лорел Хаус.

6. 69

Можеби ќе се изненадите што оваа поза е оценета повисоко од претходните, бидејќи е тешко да се концентрирате на примање и давање орално задоволство, но многу парови уживаат во оваа поза.

„Секој пат кога маж и жена ќе се согласат за нешто што им носи задоволство на двајцата, тие се зближуваат и се развива чувство на блискост“, вели Сонџија.

„Покрај тоа, вкусот, мирисот и задоволството еден од друг можат да бидат поинтимни од самиот сексуален однос, бидејќи вкусот и мирисот се моќни афродизијаци“, додава таа.

5. ГЛУЖДОВИ НАД ГЛАВАТА

Мисионерската поза доби големо подобрување со оваа поза. Мажите ќе добијат поголем притисок, додека жените ќе се чувствуваат поврзани како во позата со лажица.

„Оваа поза создава многу интензивна, длабока стимулација и кај мажите и кај жените. Жените уживаат да се чувствуваат целосно доминантно. Ова е животинска поза одзади што може да биде многу страсна“, вели Марин.

4. Обратна КАУЧЕРКА

Наместо класичната каубојска поза, таа сега ти го сврте грбот и продолжи да јава во спротивна насока. Добра пенетрација за двете страни, а и ти можеш да уживаш во погледот.

„За жените, ова е многу ослободувачка поза, бидејќи не мора да се грижат за тоа како изгледаат или дали им е испаднат стомакот, но исто така, во оваа поза, можат да имаат различно искуство бидејќи аголот на пенетрација е различен“, вели Сонџија.

„Тоа е вистински визуелен стимул за мажите, кои лесно можат да ги фатат женските задници или колкови и да ги управуваат уздите како што сакаат. Ова е исто така многу интимна поза за мажите“, додава Сонџија.

3. МИСИОНЕРСКА ПОЗА

Ова е една од најчестите и најдобри пози на сите парови. И за мажите и за жените, оваа поза овозможува интимност, длабока пенетрација, контакт со очи. Мажите имаат целосна контрола врз ситуацијата, а жените уживаат да бидат покорни.

„Таа ја обожава оваа поза бидејќи овозможува интимност, уживање, а ако малку ги активира колковите и задникот, може да го зголеми нивото на задоволство“, вели Хаус.

„Мажите уживаат во доминантната улога што им ја дава оваа поза, а многумина изјавиле дека им се чини сосема природно и инстинктивно“, додава Хаус.

2. СТИЛ НА ДОГИ

Палаво, може да дозволи повеќе различни агли и одлична пенетрација. Една од најлесните пози за постигнување оргазам и овозможува стимулација на клиторисот.

„Стилот на куче е интимен за жените бидејќи ги става во ранлива и потчинета положба“, вели Сонџија.

„Ова е идеална поза за мажи со закривен пенис. Оваа поза е секси сама по себе, а исто така дава невидено задоволство. Овозможува подобро триење за мажот, а ако девојката ги спои нозете, триењето е уште поголемо и поинтензивно“, вели Хаус.

1. ГОРНАТА ДЕВОЈКА

„Целосно разбираме зошто ова е омилена поза на сите времиња: тој има совршен поглед, таа има длабока пенетрација и сè е зачинето со контакт со очи, што создава уште поинтимна врска. Исто така е одлично затоа што мажите имаат слободни раце да прават што сакаат, а девојките можат да се движат во кој било ритам што сакаат“, вели Сонџија.

Во оваа поза, жената е доминантна, таа ги контролира пенетрацијата, брзината и силата, па затоа е сосема логично што ова е една од омилените пози на жените“, вели Хаус.

„За мажите, ова е многу интимна поза бидејќи ги става во покорна положба. Невербалната комуникација е многу интимна, а во оваа поза, тој може да комуницира гледајќи ја во очи или користејќи ги рацете за да го истражи нејзиното тело“, вели Сонџија.

И ШТО ВАШАТА ОМИЛЕНА ПОЗА ЗБОРУВА ЗА ВАС КАКО ЛИЧНОСТ?

Барбара Сантини, психолог и сексуален советник, објаснува како изборот на сексуални пози потсвесно укажува на тоа што точно барате во врската.

„Можеби не сте размислувале за тоа, но начинот на кој се поврзувате со вашиот партнер на овој интимен начин е повеќе од само секс“, вели таа.

Видете што вашата омилена секс поза кажува за вас, ако е меѓу петте најчести.

1. МИСИОНЕР

Што открива за вашата личност: Барбара забележува дека ако мисионерската поза е вашата омилена секс поза, тоа значи дека ја цените интимноста во спалната соба.

– Барате поврзување со вашиот партнер, а поврзувањето се постигнува додека се гледате во очи за време на водењето љубов – објаснува таа.

Сакате подлабока врска со вашиот партнер и веројатно барате смиреност во секојдневниот живот.

Барбара додава дека ова се обично срамежливи луѓе и ретко имате храброст да ги изразите своите потреби.

– Можеби сте самосвесни, се грижите што другите мислат за вас и се чувствувате непријатно кога во општеството се зборува за секс – објаснува таа.

Барбара додава дека мажите кои се одлучуваат за оваа позиција се „ловци-собирачи“, имаат „заштитничка личност“ и одбиваат да дозволат некој да ги замени.

2. КАУЧЕРКА

Што открива тоа за вашата личност: Барбара вели дека фаворизирањето на положбата „каугерла“ значи дека уживате да доминирате над вашиот маж во спалната соба.

– Самоуверени сте во себе и уживате во вниманието на другите. Полни сте со самодоверба и носите гаќи во вашите врски. Исто така, сте авантуристички настроени и имате позитивен поглед на животот. Со вашата внатрешна самодоверба, веројатно сте жена која успеала во својата кариера и сакате да се оснажувате себеси, објаснува таа.

Секс-експертот истакнува дека ако вашиот маж ужива во оваа поза, тој веројатно е покорен – и сака двајцата да бидете задоволни во спалната соба.

– Кога станува збор за мажи, вие сте тивко самоуверени и доброволно претпочитате вашата партнерка да ве води. Среќни сте што ќе се согласите со тоа и нема да ги доведувате во прашање нивните одлуки. Сакате да ја задоволите вашата партнерка и нејзината среќа е важна за вас – објаснува таа.

Барбара додава дека една од вашите најголеми особини е тоа што избегнувате секаков вид конфликт бидејќи тоа ве прави да се чувствувате непријатно и вознемирувачки.

– Сакате да го импресионирате вашиот партнер, но исто така се гордеете со вашиот изглед – додава Барбара.

3. ПОЗИЦИЈА НА КОФАТА

Што е тоа: Интимна секс поза каде што двајцата лежите на страна, а жената е напред. Паровите се прегрнуваат еден околу друг.

Што открива за вашата личност: Барбара вели дека ако ви се допаѓа оваа поза, веројатно ви се допаѓа сигурноста и наклонетоста.

– Понекогаш може да бидете срамежливи и да претпочитате да не бидете во центарот на вниманието во друштвените средини – продолжува таа.

Секс гуруто додава дека има големи шанси да сте страсна и чувствителна личност по природа која цени долгорочна врска.

– Исто така, имате грижлива страна и сте внимателни кон луѓето кои ви значат најмногу. На крајот на краиштата, сакате вашите најблиски да ве негуваат. Исто така, ја цените релаксацијата во секојдневниот живот, вели таа.

Мажите кои ја сакаат положбата на лажицата се грижат за своите партнерки.

– Едноставно кажано, тие исто така сакаат да се чувствуваат добро и да постигнат големо задоволство. Но, тоа може да укажува и на тоа дека сте малку мрзливи во одредени области од вашиот живот. Ова е затоа што по природа лажиците не бараат многу напор. – објаснува таа.

Сепак, таа предупредува:

– Иако има многу предности во сексот, двајцата треба да се вклучите во различни сексуални стилови и да се потрудите да ги задоволите потребите еден на друг, во спротивно едниот од вас може да го перцепира другиот како премногу мрзлив, што не е многу добро на долг рок.

Па, според еден врвен психолог, вашата омилена секс поза може да открие многу за вашата личност.

4. DOGGY STIL

Што е тоа: Како што сугерира името, тоа е типично кога жената лежи на сите четири, а мажот пенетрира одзади.

Што открива тоа за вашата личност: Според Барбара, ако кучешкиот стил е вашата омилена положба, постои голема веројатност дека не ја претпочитате интимноста.

– Сакате вашиот партнер да ја преземе контролата и ова може да укажува дека сакате да бидете покорни. На потсвесно ниво, претпочитате да бидете водени од него и му верувате целосно. Вашата сигурност ве прави да се чувствувате овластени и за возврат подготвени да пробате нови работи. Сакате да бидете егзибиционист – објаснува таа.

Сепак, Барбара предупредува дека може да биде огромен комплимент за мажите тоа што не сте толку страствени.

– Ова може да покаже дека вашите главни црти на личноста се резервирани, неромантични и дека понекогаш можете да бидете повлечени и да држите дистанца – по природа, сексуалната положба не е толку интимна како другите – објаснува таа.

Вие сте исто така практична личност која избегнува драми или конфликти.

5. СТОЕЊЕ

Што открива тоа за вашата личност: И двајцата сте авантуристички настроени луѓе кои уживаат во спонтаноста – објаснува Барбара.

Особено за жените, вие сте независни и самоуверени. Како што сугерира потегот, не сакате да чекате и сте многу зафатена личност.

– Знаеш што сакаш и каде одиш во животот. Свесен си и ја зграпчуваш можноста со двете раце.

Експертот истакнува дека и вие претпочитате чаршафите да ги одржувате убаво средени, што тајно покажува дека сте уредни и обрнувате внимание на деталите – вашиот дом е беспрекорен.

– Можеш да бидеш и добар шеф, добро комуницираш со пријателите и семејството и затоа сите те сакаат

Барбара забележува дека ако сте маж кој сака секс во стоечка положба, веројатно сте независен тип на кариера кој можеби не сака лесно да се смири.

– Сакате авантури, патувања и забавни активности. Вие сте 100 проценти спонтани и имате многу пријатели бидејќи сте секогаш насмеани и пријателски настроени – објаснува таа.

