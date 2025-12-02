Колку често брачните парови водат љубов?

0 SHARES Сподели Твитни

Активноста во спалната соба зависи од голем број фактори, но многумина биле изненадени од тоа колку често брачните парови всушност водат љубов. Иако е стара шега дека бракот го прави сексот поретко, ова сигурно не важи за сите, но се чини дека има вистина во тоа.

Помалку секс отколку порано

Иако е познато дека денешните генерации се многу поотворени за сексот од претходните генерации, а предбрачниот секс повеќе не е табу, бројките всушност се чини дека опаѓаат во споредба со пред 10 или 20 години.

Експертите предупредуваат дека голем дел од сексуалното искуство на младите луѓе доаѓа од светот на порнографијата, што може да создаде нереални очекувања и проблеми во вистинските интимни врски. Иако терапевтите и здравствените работници даваат препораки за тоа колку често треба да бидеме интимни, спроведувањето на тие совети во пракса е често најтешкиот дел.

Што велат бројките?

Невозможно е да се даде прецизен број што би важел за сите парови во светот, но благодарение на достапните податоци, можеме да добиеме груба проценка. Иако е важно да се нагласи дека квалитетот е поважен од квантитетот во сексот, луѓето отсекогаш биле љубопитни за тоа колку често другите парови водат љубов. Психологот Сајмон Шери понуди неколку одговори.

Тој напиша: „Луѓето во нивните 20-ти години имаат секс околу 80 пати годишно, приближно еднаш на секои четири до пет дена. Тој број се намалува на 20 пати годишно за оние во нивните 60-ти години.“

Се чини дека старата шега за бракот сепак има основа, бидејќи Шери потврди дека и оженетите мажи и мажените жени доживуваат пад на сексуалната активност по бракот.

„Луѓето во брак имаат тенденција да имаат секс почесто од невенчаните, но дури и луѓето во брак имаат помалку секс. Процентот на венчани мажи кои пријавиле дека имаат секс барем еднаш неделно се намалил од 71,1 процент на 57,7 проценти помеѓу 2000 и 2018 година. Процентот на мажени жени кои пријавиле истото, исто така, се намалил (од 69,1 процент на 60,9 проценти).“

