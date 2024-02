Колку често жените треба да имаат односи за да бидат здрави и витални?

0 SHARES Сподели Твитни

Тајната на долговечноста на жените лежи во сексот, но не секој секс, туку редовен секс со истиот сексуален партнер. Што вели професијата? Како сексот влијае на здравјето на жените и колку и е потребен на жената за да остане здрава и витална?

Сексуалните односи отсекогаш биле сметани за табу тема, но во последните децении, благодарение на науката, конечно станаа тема за која може отворено и без двоумење да се зборува во повеќето општества. Сега, благодарение на истражувањата, многу митови „паѓаат во вода“, а многу вистини излегуваат на виделина.

Сексуалната активност позитивно влијае на менталното и физичкото здравје на жената

Редовниот секс е еден од најважните предуслови за женското здравје и долговечност, покажа истражувањето спроведено од научниците од Универзитетот во Тексас во Остин. Резултатите од студијата беа објавени во научното списание The Journal of the American Medical Association (JAMA).

Истражувањата покажаа дека покрај урамнотежената исхрана, редовната физичка активност и квалитетниот сон, многу важна улога за здравјето на жените имаат и редовните сексуални односи со мажите. Причината за тоа е лачењето на четири важни хормони – естроген (полов хормон), како и допамин, серотонин и окситоцин, кои во народот се познати како хормони на среќата .

Колку секс и е потребен на жената за да биде здрава?

Сега кога е утврдено дека редовниот секс е важен за здравјето на жените, се поставува прашањето колку често жената треба да има секс за да остане здрава. Во овој случај, зборуваме за сексуални односи еднаш неделно, иако тоа е сосема доволно за да се постигнат здравствени придобивки.

Сепак, секогаш постои „но“. Сексолозите веруваат дека оваа „норма“ на еден однос неделно е применлива само кога жената е во трајно, моногамно партнерство со маж , бидејќи во тој случај ризикот од пренесување сексуално преносливи болести е мал.

Во спротивен случај, кога жената е сингл, барањето партнер заради редовни сексуални односи носи повеќе ризици отколку здравствени придобивки. Тогаш, за здравјето на жените, неспоредливо е подобро да се воздржуваат од сексуални односи отколку да се трудат редовно да ги имаат.

