Колку често треба да мокриме? Уролозите откриваат што е нормално на секоја возраст

0 SHARES Сподели Твитни

Мокрењето е природна телесна функција, но многу луѓе се прашуваат од време на време дали одат во тоалет премногу често или премногу ретко. Иако фреквенцијата е под влијание на многу фактори – како што се кафето, чајот, внесувањето алкохол или количината на испиена вода – возраста сè уште игра клучна улога. Подолу, претставуваме како се менува потребата за мокрење во текот на животот, според експертите.Детство и младостСпоред урологот Хамид Абуди, навиките за мокрење се менуваат со возраста. Нормално е малите деца да мокрит помеѓу 8 и 14 пати на ден. Како што детето расте, бројот на мокрења постепено се намалува на 6 до 12 пати на ден. Честото мокрење кај децата може да биде поврзано со анксиозност, запек, консумирање кофеин или помал капацитет на мочниот меур.Тинејџерите мократ во просек четири до шест пати на ден. Хормоналните промени за време на пубертетот можат привремено да ја зголемат оваа фреквенција, но состојбата обично се нормализира сама по себе.ЗрелостаЗа возрасни под 60 години, нормално е да мокрит помеѓу шест и девет пати на ден. Будењето еднаш во текот на ноќта исто така се смета за нормално. Абуди истакнува дека жените имаат тенденција да мокрит почесто од мажите. Истражувањата покажуваат дека жените мокрит околу 5,6 пати на ден во просек, додека мажите мокрит околу 4,8 пати.Бременоста е уште еден важен фактор што влијае на мокрењето, бидејќи матката врши притисок врз мочниот меур. Покрај тоа, инфекциите на уринарниот тракт се честа причина за чести одења во тоалет кај жените.Постара возрастПо 60-годишна возраст, навиките повторно се менуваат. Постарите луѓе може да мокрит до десет пати на ден. Постојат многу причини: слабеење на функцијата на бубрезите, релаксација на мускулите на мочниот меур, како и честа употреба на лекови како што се диуретиците. Појавата на ноктурија, потребата за мокрење ноќе, исто така станува почеста со возраста.Кај мажите, зголемената простата може да изврши дополнителен притисок врз мочниот меур, што предизвикува потреба за почесто мокрење.Кога е време да се посети лекар?Иако индивидуалните разлики се нормални, постојат знаци на кои треба да се обрне внимание. Урологот Абуди препорачува посета на лекар во следниве случаи:

ако забележите крв во урината

ако има ненадејна промена во вообичаената фреквенција на мокрење

ако редовно се будите повеќе од еднаш секоја ноќ

Пушачите треба да обрнат посебно внимание бидејќи имаат зголемен ризик од рак на мочниот меур. Следењето на сопствените навики и знаењето што се смета за нормално на ваша возраст може да ви помогне навреме да ги препознаете потенцијалните здравствени проблеми.

Пронајдете не на следниве мрежи: