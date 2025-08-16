0 SHARES Сподели Твитни

Експертите велат дека одговорот на прашањето не е едноставен бидејќи зависи од многу фактори.

Како и во сè, трендовите во велнес индустријата доаѓаат и си одат, но нешто што се чини дека е константа е добрата хигиена.

Но, какво влијание има прескокнувањето на туширањето врз нашето здравје? Поради насобраната нечистотија и пот, некои од последиците од недоволното туширање вклучуваат мирис на телото, појава на акни, акумулација на мртва кожа, габични инфекции и мрсна коса, предупредува Ени Гонзалес, дерматолог од Мајами.

„Недоволното туширање исто така може да направи поголема веројатност да се разболите“, вели таа. Се разбира, нема ништо лошо во тоа да прескокнете туширање одвреме-навреме. И постојат одредени ризици кога се претера со чистотата и хигиената, пренесува The Healthy.

Постојат неколку фактори кои влијаат на тоа колку често треба да се туширате, вели Филип Тиерно, микробиолог специјализиран за бактерии.

Ниво на активност

„Ако сте некој кој секојдневно се занимава со активности што предизвикуваат пот, веројатно треба да се туширате секој ден“, вели Гонзалес. Луѓето кои редовно вежбаат треба редовно да се тушираат или барем да се освежат после вежбањето додека не имаат прилика да се избањаат.

„Меѓутоа, ако не учествувате во никаква физичка активност во текот на денот, можеби е непотребно да се туширате секој ден.“

Постојат неколку кожни состојби кои може да ги добиете или влошите ако не се капете или туширате. Едниот е дерматитис неглекта, каде што на кожата се појавуваат кафеави дамки од нечистотија, маснотии и мртви клетки од кожата.

Ако одите во теретана и не се туширате после тренингот, може да го зголемите ризикот од инфекција. Еден пример е импетиго, заразна бактериска инфекција на кожата која предизвикува црвени отоци. Вториот е лишај, заразна габична инфекција која лесно се шири не само со контакт кожа со кожа, туку и со допирање на заразени површини или предмети. Симптомите се лушпеста и црвена кожа и чешање. Дополнително, истиот тип на габа предизвикува и атлетско стапало.

Пот и мирис на телото

Некои луѓе се потат повеќе од другите, без разлика дали учествуваат во физичка активност или не. Како што количината на физичка активност одредува колку често треба да се туширате, исто така влијае и колку се потите воопшто.

„Некои луѓе не се потат толку многу и немаат интензивни мириси“, вели Тиерно. И тие можат да се извлечат со поретко туширање. „Многу луѓе не користат никаков дезодоранс и имаат поголема веројатност да имаат непријатен мирис по неколку дена“, вели тој. Накратко, колку повеќе мирисате, толку почесто морате да се капете, односно дали вие и другите околу вас се грижите за мирисот на вашето тело.

Тип на кожа

Друг фактор кој одредува колку често треба да се туширате е типот на вашата кожа. Ако вашата кожа е повеќе мрсна и склона кон појава на акни, би било мудро да се туширате секој ден, според Гонзалес. Но, треба да се туширате само неколку пати неделно, ако вашата кожа е склона кон сувост и лупење, за да не се исцрпи дополнително маснотијата на кожата.

Луѓето со сува кожа кои премногу често се тушираат може да ја иритираат бариерата на кожата, што доведува до уште поголема сувост и црвенило.

Оние со кожни заболувања како што се егзема или псоријаза, исто така, може да доживеат иритација ако претерате со туширањето.

Ако имате проблем со кожата, вашиот лекар може да препорача да се туширате поретко и да користите ладна или млака вода за да избегнете иритација на кожата.

Годишно време

Луѓето често ја прилагодуваат фреквенцијата на туширање според годишните времиња.

„Летото носи топло и лепливо време, што често предизвикува мирис на телото“, вели Гонзалес. „Сепак, зимата води до посува кожа. Оние кои живеат во влажна или топла клима веројатно почесто се тушираат бидејќи повеќе се потат.“

Гонзалес вели дека не постои општо правило за тоа колку често треба да се туширате. Тоа најмногу се сведува на лични преференци.

„Некои луѓе сметаат дека туширањето секој ден е задолжително, а некои веруваат дека туширањето два до три пати неделно е доволно“, вели таа.

Во принцип, без разлика дали е машко или женско, во ред е да се прескокне еден ден или повеќе, во зависност од околностите, вели Тиерно.

„Наизменичното капење секој втор ден е сосема во ред“, вели тој. „За жал, не постои единствен одговор кој одговара на сите. Нема да му наштети да се туширате секој ден, или секој втор ден ако сакате, според Тиерно.

Сепак, д-р Гонзалес предлага да се туширате не повеќе од еднаш дневно за да ја одржите кожата најздрава.

Кога станува збор за вистинската количина на туширање, се чини дека еднаш дневно или секој втор ден е правило. Но запомнете, подолгото не е секогаш подобро кога станува збор за туширање. Претерувањето може да доведе до сува, чешање на кожата. Најдобар совет е да запомните дека најдобро го познавате вашето тело и најлесно ви е да одредите колку често треба да го миете телото.

Пронајдете не на следниве мрежи: