Колку често треба да ја менувате долната облека? Вистината е поразителна, целиот свет прави страшна грешка

Иако менувањето на долната облека е исклучително важно за нашата хигиена и здравје, колку често ја менуваме зависи од неколку важни фактори, пред се од нивото на нашата секојдневна физичка активност.

„Во ситуации кога нашата секојдневна активност е минимална и не сме се испотиле, прифатливо е да менуваме долна облека секој втор ден“, изјави за Дејли Меил д-р Ању Метил, дерматолог од индиската компанија ClinicSpots.

Таа додаде дека машката долна облека која е малку полабава, како што се широките боксерки, исто така овозможува малку подолго време на носење.

Истражувањето што го направи Newsweek во јуни, а во кое учествуваа 1.500 возрасни лица покажа дека 47% од нив никогаш не носат долна облека повеќе од еден ден. Сепак, дури 37% од членовите на генерацијата Z признале дека понекогаш носат долна облека повеќе од 24 часа, што е најдолг период меѓу сите возрасни групи кои биле испитани.

„Доколку носат валкана долна облека предолго, мажите и жените ризикуваат иритација на кожата, осип, габични инфекции или влошување на постоечките состојби како што се псоријаза или егзема“, предупредува Сара Робертс, експерт за нега на кожа и основач на A Beauty Edit.

Од друга страна, жените кои имаат обилни менструации и силен вагинален исцедок треба да размислат за промена на долната облека неколку пати на ден за да спречат развој на инфекции.

Колку често ја менувате долната облека може да зависи и од климата во која живеете. Во многу топла и влажна клима, препорачливо е да менувате долна облека неколку пати на ден, додека во постудените региони тоа нема да биде потребно.

