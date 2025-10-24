Колку чинат ракетните напади врз украинските градови? Путин: најевтината ракета е милион и пол долари

0 SHARES Сподели Твитни

Украинските истражувачки медиуми добија детални информации за цените на руските крстосувачки и балистички ракети што се користеа во нападот врз Украина.Документите за набавка добиени од украинскиот портал „Милитарини“ за прв пат фрлаат светлина врз количините, цените и видовите ракети нарачани од руската војска за периодот 2024–2027 година.Податоците базирани на договори покажуваат значителни испораки на ракети со долг дострел, лансирани од копно и воздух. Најмасовна во нарачките е крстосувачката ракета лансирана од копно 9M728 (Искандер-К).Според документите, Бирото за градежништво „Новатор“ примило најмалку две нарачки за вкупно 303 ракети во 2025 година. Единечната цена е наведена дека е помеѓу 135 и 142 милиони рубли, што е приближно 1,5 милиони американски долари по ракета. Ракетата носи боева глава од околу 480 килограми и дострел од околу 500 километри.Руското Министерство за одбрана нарача и модернизирана варијанта на 9M729 со наводно зголемен дострел од повеќе од 2.000 километри. Само во 2025 година, беа договорени 95 парчиња по цена од околу 146 милиони рубли, што е во просек помеѓу 1,4 и 1,8 милиони долари по парче.Најчесто користената крстосувачка ракета 3M14 Kalibr е предмет на големи договори во 2025 година, според кои испораката на 450 е договорена по цена од 168 милиони рубли, што е два милиони долари по парче.

