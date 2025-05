„КОЛКУ ШТО Е МОЖНО ПОСКОРО“: Трамп сака средба со Путин

0 SHARES Сподели Твитни

Трамп сака средба со Путин „колку што е можно поскоро“, изјави во Абу Даби, нагласувајќи дека без директен разговор нема напредок во руско-украинските преговори. Денес почнуваат првите мировни разговори по три години, под притисок од Трамп. Марко Рубио се среќава со Украина во Истанбул, а Мајкл Антон со Русија, за да се постигне дипломатски пробив.

Во Абу Даби, Доналд Трамп изјави дека сака средба со Путин веднаш штом се договори, нагласувајќи ја итноста за директен разговор. Според него, руско-украинските преговори нема да напредуваат без лична средба со рускиот лидер. Денес, руските и украинските преговарачи ги почнуваат првите мировни разговори по три години, поттикнати од притисокот на Трамп за дијалог.

Трамп вчера истакна дека таква средба е клучна за пробив во преговорите, што ја покажува неговата решеност за брза дипломатија.

Државниот секретар на САД, Марко Рубио, пристигна во Истанбул за да се сретне со украинската делегација. Истовремено, помошникот Мајкл Антон разговара со руски претставници. Овие средби се дел од напорите на Трамп да ги приближи двете страни кон мировно решение.

