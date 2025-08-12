Колку јајца е здраво да се јадат за појадок? Повеќето прават грешки секој ден

0 SHARES Сподели Твитни

Едно, две или три? Откријте ја вистинската мерка, бидејќи појадокот со јајца може да биде здрав, но и стапица што ја правиме секој ден.

Јајцата се синоним за брз, вкусен и заситувачки појадок. Но, дали знаеме колку од нив се всушност здрави за јадење? Многу луѓе мислат дека јајцата се „суперхрана“ без ограничувања, додека други избегнуваат повеќе од едно поради холестерол. Вистината е некаде помеѓу и зависи од тоа кои сте, како јадете и што му е потребно на вашето тело.

Колку јајца е премногу?

Нутриционистите се согласуваат дека 1 до 2 јајца дневно се сосема во ред за повеќето здрави луѓе. Јајцата се богати со протеини, витамини Б12 и Д, селен и здрави масти. Но, ако ги јадете секое утро, важно е остатокот од вашата исхрана да биде избалансиран, без премногу заситени масти и индустриски производи.

Што вели науката за холестеролот?

Долго време се веруваше дека јајцата го зголемуваат холестеролот во крвта. Денес знаеме дека тоа не е случај кај повеќето луѓе. Јајцата содржат холестерол, но тие не влијаат значително на нивото на „лошиот“ LDL холестерол кај здрави луѓе. Сепак, ако имате проблеми со срцето или висок холестерол, консултирајте се со вашиот лекар – можеби е подобро да се држите до едно јајце на ден.

Како да ги подготвите за да бидат навистина здрави?

Пржените јајца и сланината не се идеален почеток на денот. Подобро е да изберете варени, поширани или јајца на пареа. Додадете зеленчук, интегрален тост или авокадо – така појадокот станува хит. Избегнувајте премногу сол и маснотии, бидејќи самото јајце има сè што ви треба.

Овие навики треба да ги избегнуваме ако сакаме да го извлечеме најдоброто од јајцата:

Јадеме јајца со бел леб и мајонез

Забораваме на зеленчукот и влакната

Секој ден го повторуваме истиот појадок без разновидност

Јајцата се одлични, но не се магични. Вистинската сила е во рамнотежата – кога ги ставаме во шарена и разновидна чинија.

Ако сте здрави, 1-2 јајца на ден се сосема во ред. Ако имате здравствени проблеми, прашајте го вашиот лекар. И не заборавајте – јајцето е само дел од појадокот, а не целиот појадок.

