Колку јајца треба да додадете во тестото за палачинки? Ова е идеална количина, секогаш ќе излегуваат совршени

Палачинките воопшто не се тешки за правење. Потребни ви се само неколку состојки и малку време. Можеби и малку вештина во превртувањето палачинки во тава. Ова е главно она што повеќето луѓе го мислат.

Сепак, не е сè толку едноставно, и многу пати се случува смесата за палачинки да не е добра и едноставно да не функционираат.

Покрај тоа, еден од најчестите проблеми е што палачинките не излегуваат воздушести и меки.

Но, која е поентата тогаш и како да се направи идеално тесто за палачинки?

Најважно е да се обрне внимание на количината и квалитетот на одредени состојки, како на пример јајца.

Колку јајца треба да додадете во тестото?

Оние кои се почетници во готвењето обично мислат дека колку повеќе јајца има во смесата, толку подобро ќе биде. Сепак, ова всушност само ќе го расипе вкусот, а палачинките ќе завршат гумени.

Значи, ако ставите 3-4 јајца во 500 мл млеко, тоа е премногу, додека едно јајце е премалку.

А сега, веројатно се прашувате како да знаете колку јајца треба да ставите? За секои 500 мл млеко, ставете две јајца и тоа е идеалната количина.

Овој сооднос ќе обезбеди подготовка на најубавите палачинки.

Ако сакате меки и вкусни палачинки, обавезно обрнете внимание на тоа колку брашно додавате во смесата. На пример, ако користите две јајца и половина литар млеко, тогаш додадете 300 грама брашно. Обавезно просејте го брашното, а идеално би било да го направите ова неколку пати.

