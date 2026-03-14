Командата на иранската армија тврди дека „американските скривалишта“ во Емиратите се легитимни воени цели

Централниот штаб на иранската армија, Хатам ал-Анбија, соопшти дека сите американски скривалишта во Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) се легитимни цели по американскиот напад на островот Харк.

Во соопштението објавено од иранската новинска агенција Мехр, претставникот на Централниот штаб „Хатам ал-Анбија“, кој ги координира војската и ИРГК, им нареди на жителите на ОАЕ да се држат подалеку од пристаништата, пристаништата и американските воени области „за да избегнат каква било штета“.

„Им изјавуваме на лидерите на Емиратите дека Исламската Република Иран смета дека е свое легитимно право, во одбрана на својот национален суверенитет и територија, да го нападне изворот на лансирањето на непријателските американски ракети во пристаништата, доковите и скривалиштата на американскиот воен персонал во некои градови на Емиратите“, изјави функционерот Хатам-ал Анбија.

Ирански дрон вчера удри во зграда во Меѓународниот финансиски центар во Дубаи (DIFC), еден од најважните финансиски центри на Блискиот Исток.

„Властите потврдуваат дека остатоците од успешното пресретнување предизвикале мал инцидент на фасадата на зграда во центарот на Дубаи. Досега нема пријавени жртви или повредени лица“, соопшти прес-службата, додавајќи дека властите спроведуваат детална истрага за овој настан.

