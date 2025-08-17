Конечно заладување: Од попладне обилни врнежи од дожд и грмежи

0 SHARES Сподели Твитни

Под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса, попладне ќе има локална нестабилност со обилни врнежи од дожд и грмотевици. Се очекува понеделник на некои места да биде нестабилен со обилни врнежи од дожд и грмотевици. Локално, процесите ќе бидат поинтензивни со услови за бура со пообилни обилни врнежи од дожд, засилен ветер и изолирана појава на град.Како што соопшти Управата за хидрометеоролошки работи, во вторник ќе има услови за изолирана нестабилност, додека од среда па натаму ќе преовладува претежно стабилно време со постепен пораст на дневните температури.Во Скопје, во понеделник времето ќе биде променливо со облачно небо, попладне нестабилно со пороен дожд и грмежи. Во некои делови од котлината ќе има услови за невреме со засилен ветер и изолирана појава на град.УХМР апелира до граѓаните да бидат повнимателни во случај на електрични празнења, да не престојуваат на отворени простори и под дрвја.

