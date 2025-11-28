Конзервираната храна може да убие: Изгледа безопасна, но крие смртоносен токсин – обрнете внимание (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Конзервираната храна е составен дел од исхраната во многу домаќинства. Сепак, навидум мали оштетувања на пакувањето, како што е вдлабнатина во конзервата, претставуваат сериозен ризик по здравјето.

Зад вдлабнатите конзерви лежи ризик за кој потрошувачите речиси никогаш не размислуваат.

Експертите за безбедност на храната и медицинските професионалци предупредуваат дека консумирањето храна од такво пакување може да доведе до сериозни здравствени последици, вклучително и, во ретки случаи, смрт, пишува Експрес .

Што е ботулизам?

Главниот ризик поврзан со оштетените конзерви е ботулизмот, ретка, но сериозна болест предизвикана од токсинот на бактеријата Clostridium botulinum . Оваа бактерија, природно присутна во околината како што се почвата и водата, се размножува во анаеробни услови, т.е. во средина без кислород. Затоа внатрешноста на конзервата, ако нејзиниот херметички интегритет е нарушен, станува погодна средина за нејзин раст.

Д-р Ешли Енеди, специјалист по еколошка медицина, ја објаснува сериозноста на овој проблем.

– Иако вдлабнатите конзерви може да изгледаат безопасни, тие носат ризик од сериозни болести. Вдлабнатина, особено онаа близу до горниот или долниот шев, може да предизвика микропукнатини во херметичкото затворање. Ова отвора пат за влез и раст на бактеријата Clostridium botulinum – истакнува д-р Енеди.

Внатре во конзервата, под анаеробни услови, бактеријата произведува ботулински невротоксин, еден од најмоќните познати биолошки токсини, кој влијае на нервниот систем и може да предизвика парализа.

Проблемот произлегува од можното нарушување на интегритетот на пакувањето.

Додека помалите, плитки вдлабнатини на телото на конзервата, кои не ги вклучуваат шевовите, генерално не претставуваат значителен ризик, длабоките и остри вдлабнатини бараат посебна претпазливост. Ваквите оштетувања, особено на горните и долните рабови, можат да создадат микроскопски пукнатини. Преку нив, микроорганизми од надворешната средина можат да навлезат во содржината, каде што во анаеробни услови бактеријата Clostridium botulinum може да се размножи и да произведе токсин.

Клучниот проблем, како што нагласува докторот, е фактот што контаминацијата со ботулински токсин не може да се открие со сетилата.

– Токсинот не може да се види, помириса или вкуси. Храната може да изгледа и да има сосема нормален вкус, поради што човекот не е свесен за опасноста од консумирање – објасни таа.

Симптоми на кои треба да се внимава

Клиничката слика на ботулизам што се пренесува преку храна обично се развива одеднаш, обично во рок од 18 до 36 часа од консумирањето на контаминираната храна, со период на инкубација што може да трае до осум дена.

После тоа, се појавуваат карактеристични невролошки симптоми: заматен или двоен вид, птоза (спуштени очни капаци), дизартрија (тешкотии во говорот), дисфагија (тешкотии при голтање), сува уста, како и изразена мускулна слабост која прогресивно се шири.

Во понатамошниот тек на болеста може да се појави мускулна парализа, вклучително и респираторна, која без итна медицинска интервенција и апликација на антитоксин може да резултира со респираторни тешкотии и смрт.

Превенцијата е клучна.

Покрај вдлабнатините, постојат и други индикатори кои укажуваат дека конзервираниот производ не е безбеден за консумирање. Ова вклучува надуено или деформирано пакување, што е последица на формирање на гасови поради микробиолошка активност.

Присуството на ‘рѓа што продира во металот, истекување на содржината или необичен мирис при отварање се исто така недвосмислени знаци на расипување, поради што производот треба да се отфрли без двоумење.

