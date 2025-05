Конкурсот за наградата „Антево перо“ 2025 година е отворен

0 SHARES Сподели Твитни

Меѓународната поетско-културна манифестација „Анте Поповски – Антево перо“ го објави конкурсот за наградата „Антево перо“ што се доделува во чест на делото на македонскиот поет, Анте Поповски, за 2025 година. Во условите за аплицирање се вклучени следните точки:

1. Наградата „Антево перо“ за 2025 година е престижно македонско поетско признание за необјавена поетска книга.

2. Освен главната награда, достапни се и дополнителни признанија, „Антев златник“ и „Антев часовник“. Комисијата задржува право да не ги доделува овие признанија.

3. Конкурсот е отворен за сите автори со необјавен поетски ракопис на македонски јазик, без ограничувања по основ на националност, возраст, литературен „стаж“ или земјата во која живеат. Иако младите автори под 25 години би можеле да го наведат својот старосен статус, возрастa нема да игра улога при доделувањето на наградите.

4. Наградата подразбира издавање на поетскиот ракопис без профит, со означување на наградата на корицата, и префрлување на тиражот од 300 примероци на авторот.

5. Книгата ќе има адекватна презентација и промоција од истакнат литературен творец за време на оваа поетска манифестација.

6. Пристигнатите ракописи ќе ги евалуира тричлена Комисија, во која се проф. д-р Весна Мојсова-Чепишевска, д-р Атина Цветаноска и Жорж Поповски. Третиот член има право на вето ако смета дека делото не соодветствува на нивото на анте Поповски или го навредува естетскиот вкус.

7. Ракописите треба да бидат во Times New Roman, фонт 12 и да се испратат во pdf или word формат на: [email protected] најдоцна до 5 август 2025 година.

8. Авторите можат да поднесуваат ракописи со своето име или под шифра. Во случај на шифрирано поднесување, авторството ќе се потврдува со копија на ракописот по објавата на резултатите.

9. Не е потребно да се чека последниот рок, бидејќи Комисијата ќе ги разгледува ракописите по редоследот на нивното пристигнување.

10. Комисијата ќе ја објави својата одлука на крајот од август 2025 година.

The post Конкурсот за наградата „Антево перо“ 2025 година е отворен appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: