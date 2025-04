Конкурс за најдобра необјавена поетска творба „Антево слово“ објавен

0 SHARES Сподели Твитни

Меѓународниот поетски конкурс „Анџело Ла Векија“, во партнерство со Здружението „Контекст – Струмица“ за размислување околу културниот развој и заштита на културното наследство, оваа година по осми пат ја отвора својата можност за испраќање на најдобрите необјавени поетски дела за наградата „Антево слово“. Оваа специјална награда е создадена во чест на македонскиот поетски великан Анте Поповски. Конкурсот е отворен за македонски поети кои можат да испратат една необјавена песна на електронската адреса [email protected], користејќи македонски и италијански или англиски јазик. Со учеството во овој конкурс, поетите автоматски влегуваат во трката за главната награда на манифестацијата „Парнас – награда на Анџело Ла Векија“. Песните можат да се испраќаат до 10 мај 2025 година.

Организаторите објаснуваат дека целта на овој поетски конкурс е преку „возвишена поезија“ да го слави и зачува духот, душата и суштината на животот. Италија има најмногу пријавени, но учесниците доаѓаат и од сите краишта на Европа, Балканот и пошироко. Интернационално жири, предводено од македонскиот поет Митко Гогов, кој претставува и Здружението „Контекст – Струмица“, ќе ја координира оценката за наградата „Антево слово“. Официјалното доделување на оваа специјална награда ќе се одржи лето 2025 година во Каникати, Сицилија, како дел од програмата на меѓународната поетска манифестација „Парнас – награда на Анџело Ла Векија“. Сите учесници ќе имаат прилика да се натпреваруваат за двете награди: „Анџело Ла Векија“ – номинирана во чест на проф. Анџело Ла Векија, препознатлив во Италија како поет, драматург, историчар и професор, и „Антево слово“, посветена на славниот македонски поет Анте Поповски.

