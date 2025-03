Конкурс за Финансирање Проекти во Културата 2024

0 SHARES Сподели Твитни

Министерот за култура и туризам, Зоран Љутков, на денешната прес-конференција објави дека е започнат нов Конкурс за поддршка и финансирање проекти наменети за развој на креативните индустрии. Подвлекувајќи ја важноста на овој чекор за стабилен и одржлив напредок, тој истакна дека средствата ќе бидат насочени кон иницијативи што ќе ги збогатат културните активности од значење за заедницата, како и ќе ја засилат локалната културна сцена преку иновативни и креативни пристапи. Со овој конкурс, што е достапен за јавноста од денес, ќе се овозможи финансиска поткрепа за проекти кои ќе го промовираат и засилат развојот на ова поле, обезбедувајќи нови можности за претприемачи, млади уметници и креативни тимови. На овој начин се очекува да се поттикнат нови вработувања, зголемената конкурентност на глобално ниво и развојот на културниот туризам, појасни Љутков.

Тој се наврати на периодот од 2013 до 2017 година, кога Министерството за култура имаше објавено пет годишни конкурси за финансирање на проекти во областа на креативните индустрии, кои резултираа со поддршка на околу 270 проекти. Љутков изрази жалење што од 2018 година, претходната власт и Министерството ставија активностите за промоција и поддршка на креативните индустрии во втор план, иако овој сектор има значителен потенцијал за економски раст, социјална инклузивност и промоција на културната разноликост. Како одговор на ова, тој ја изрази својата решеност да продолжи со вложувањата во иновации, креативност и уметнички изрази, како и создавање платформи за младите таленти.

Министерот ги повика сите креативци и организации да се пријават, со цел да ги претворат своите идеи и проекти во реалност. Тој подвлече дека општеството има огромен потенцијал и дека заедно можеме да придонесеме за подобар културен, економски и туристички развој. Министерството за култура и туризам останува посветено на поддршката на проекти што ќе ја истакнат културата и ќе создадат нови вредности во општеството. Конкурсот е објавен на официјалната веб-страница на Министерството.

