Конор Мекгрегор нокаутира маж во ноќен клуб на Ибица, погледнете го видеото

Протече шокантна снимка што го прикажува моментот кога поранешниот шампион на УФЦ, Конор Мекгрегор, физички нападна гостин во ноќниот клуб Пача на Ибица.Во ексклузивно видео, објавено од британскиот таблоид „Сан“, може да се види како Мекгрегор (36) удира неидентификуван маж додека држи чаша со пијалок во раката во раните утрински часови. Инцидентот се случил на подиумот за танцување во клубот по краток разговор меѓу двајцата мажи.Првиот удар, кој изгледаше како обид за лево кукање, ја промаши целта. Сепак, само неколку моменти подоцна, Мекгрегор нанесе силен втор удар кој го погоди непознатиот човек во главата, испраќајќи го на подот.Гостите околу нив беа шокирани од настаните и се обидоа да се засолнат, а пријателите на ирскиот борец веднаш дојдоа во негова заштита.

Shock moment Conor McGregor knocks man out with TWO punches in Ibiza nightclub pic.twitter.com/NclBkDuSGF— The Sun (@TheSun) June 17, 2025

Сведоците наведуваат дека човекот што бил удрен набрзо бил исфрлен од клубот, додека Мекгрегор останал и продолжил да се забавува без никакви непосредни последици.„Очигледно човекот рекол нешто што го изнервирало Мекгрегор и тој реагирал многу лошо. Човекот паднал, а неговите пријатели го извлекле“, изјавил еден од сведоците за „Сан“.Инцидентот се случил во 5:53 часот наутро, за време на ноќното излегување на Мекгрегор со голема придружба. Порано истата вечер, тој бил виден во друштво на британската манекенка Кејти Прајс, со која позирал и за Инстаграм. Во текот на вечерта тој сменил неколку комбинации и посетил неколку популарни локации на Ибица, вклучувајќи бројни клубови.Ова не е прв пат Мекгрегор да се најде во центарот на физичка пресметка надвор од Октагонот. Ве потсетуваме дека во 2019 година тој удри постар маж во паб во Даблин откако тој одби да го проба своето виски „Proper Twelve“.Нема официјален коментар од тимот на Мекгрегор во врска со инцидентот.



