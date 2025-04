0 SHARES Сподели Твитни

Се очекува Google Messages наскоро да воведе нова функција која ќе го олесни препознавањето на контактите со активиран RCS протокол. Корисниците нема да мора повеќе прво да испраќаат порака за да утврдат дали можат да комуницираат преку овој модернизиран протокол, бидејќи апликацијата ќе ги назначува контактите со јасно видлива ознака „RCS“ веднаш покрај бројот. Таа ознака ќе биде во системскиот стил, додека контактите достапни само преку SMS ќе се прикажуваат во конвенционални бои, како црна или бела во темна тема.

Иако RCS протоколот не е повеќе новост, Google е главната сила зад неговата промоција како Android еквивалент на iMessage на Apple. Овој протокол овозможува напредно комуницирање, вклучувајќи испраќање на слики, индикации за типкање, шифрирање на пораки и други слични функции. Со најавената поддршка на RCS во iOS 18, корисниците на Apple конечно добиваат можност за директна комуникација со Android корисниците без ограничувања на SMS, ако изоставиме понапредните апликации на пазарот.

The post Контактите со активирано RCS во Google Messages appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: