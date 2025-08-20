Контрапротести во Србија – поддржувачите на Вучиќ излегуваат на протест

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, ги посети просториите на СНС на улицата Цвијиќева во Белград, кои беа оштетени во протестите во тој град. За време на посетата, Вучиќ рече дека провалата во просториите на СНС била „кошмар“.

Тој потврди дека владата вечерва ќе организира собири против блокадите на 50 локации низ цела Србија.

„Нашите директни организатори не се таму или сигурно ќе учествуваат некои од нас? Антиблокадерско движење или антиблокада, нешто слично? Да, во 50 градови во Србија ќе има… Ние никогаш не сме против народот, па затоа е невозможно да е против блокадерите, но е против блокадите и насилството, нешто слично“, рече Вучиќ.

Српската напредна партија претходно објави видео во кое ги повикува граѓаните да се борат против блокадата. Претседателот на СНС, Милош Вучевиќ, ги покани своите поддржувачи на собири низ цела Србија како гостин на ТВ Пинк.

„Ќе биде мирен, демократски собир, без никаква желба за какви било конфликти, со порака – доста ни е од блокади, сакаме назад нормален живот“, изјави Вучевиќ за телевизијата Пинк.

Според Вучевиќ, „кога ќе дојдат изборите, кога и да бидат, сите ќе можат да учествуваат и да се натпреваруваат со идеи и кандидати, а потоа граѓаните ќе можат да одлучат кој ќе ја води земјата“.

„Верувам дека многу брзо претседателот на државата и владата ќе излезат со предлог за мерки за тоа како да се врати државата на граѓаните, како да се вратат киднапираните, узурпирани институции на граѓаните“. Тоа е важна задача за државното раководство. Мнозинството од Србија го очекува тоа“, рече Вучевиќ.

Александар Вучиќ најави дека презентацијата на тие мерки ќе биде во недела и дека тие ќе се применуваат од 1 септември.