Контроверзна Албанка на црвениот тепих со гол задник: Погледнете што направи рака под рака со актерот за кој се шпекулира дека е новиот Џејмс Бонд (фото)

Додека околу Калум Тарнер (36) се крена доста прашина со гласини дека тој е новиот таен агент, една жена предизвика посебно возбудување на премиерата на филмот „Розобушен крој“ на Берлиналето : неговата свршеница Дуа Липа (30).

Кога Дуа Липа прошета по црвениот тепих заедно со Тарнер во саботата навечер, сите очи беа вперени во нејзиниот црн фустан со отворени рамена, кој беше од проѕирна чипка. Ткаенината се лепеше за нејзината кожа следејќи ја нејзината силуета сè до впечатлив поглед на грбот, а за да се заокружи сè, фустанот целосно ја откриваше црната долна облека што ја носеше.

Не беше само нејзиниот фустан што ја предизвика дискусијата. Британските медиуми веќе во јануари објавија дека Калум Тарнер ќе стане новиот Џејмс Бонд ! На Берлиналето, новинарите го прашаа за деталите. „Нема да коментирам за тоа“, неодлучно изјави Тарнер за германската новинска агенција (ДПА) на прес-конференција.

Извор близок до Тарнер претходно изјави за Дејли Меил: „Тој го вика тоа од покривите низ градот. Сите околу него зборуваат за тоа. Тоа е најлошо чуваната тајна досега.“ Според британските медиуми, Дуа Липа би можела да ја напише насловната песна за новиот филм за Бонд.

