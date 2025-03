Контроли на угостителски објекти и станбени згради во неколку општини

0 SHARES Сподели Твитни

Несреќата во Кочани предизвика активирање на општинските инспекциски служби, со сè повеќе места кои известуваат за спроведување контроли. Во текот на изминатата недела, инспекторите од Општина Аеродром извршиле прегледи на околу 100 угостителски објекти во локалната надлежност. По собирање и обработка на теренските податоци, ќе биде составена анализа за начинот на кој објектите ги исполнуваат законските условия и нивната подготвеност за угостителската дејност.

Општина Аеродром исто така објави дека има намера да провери хидрантските системи во станбените згради, како и пристапите и излезите од колективните објекти. Од понеделник, во соработка со куќните совети и управителите, ќе започне инспекција за состојбата на тие згради.

Градоначалникот Дејан Митески веќе испратил барање до сите училишта и градинки за да се информира за состојбата на хидрантските мрежи и ажурирањето на пожарогасните уреди. Претходниот ден, на барање на градоначалникот Горан Герасимовски, се одржал состанок на Штабот за заштита и спасување во Општина Центар. Целта беше да се разгледа безбедносната состојба во општината и да се предложат мерки за подобрување на безбедноста на граѓаните.

„Ја започнавме дискусијата со директорите на основните училишта, бидејќи заштитата на децата е наш врвен приоритет. Сите училишта и градинки имаат подготвено План за заштита и спасување и процена на загрозеност, за што имаат добиено позитивни рецензии од Дирекцијата за заштита и спасување“, изјави Герасимовски.

Инспекторот за домување добил задача следната недела да организира средби со управителите на разни згради и заедници на сопственици за да се осигура дека ги исполнуваат прописите за безбедност и спасување, вклучително и работа на хидранти и функционирање на пожарогасци. Доколку се откријат недостатоци, ќе биде информирани надлежните институции.

Општина Центар потсетува дека сите угостителски објекти мора да ги преземат потребните безбедносни мерки, со најавен надзор од општинските инспектори. Овие проверки се вршат и во Битола, каде во соработка со Државниот пазарен инспекторат и СВР Битола, денеска општинскиот инспекторат спроведува детална контрола на локалите. Акцијата вклучува проверка на документацијата и дозволите за урбаната опрема поставена пред овие објекти.

The post Контроли на угостителски објекти и станбени згради во неколку општини appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: