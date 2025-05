Концерт на Македонската и Софиската филхармонија во Солун на 30 јуни

0 SHARES Сподели Твитни

Државниот симфониски оркестар на Солун ќе го одржи својот настап во Македонската филхармонија вечерва. Овој концерт е дел од проектот „Активности за интернационализација на Државниот оркестар на Тесалоники“, поддржан од Европската унија. Пред концертот, разговаравме со директорот Симос Папанас. Овој настан ја одбележува и првата посета на солунскиот оркестар во Македонската филхармонија. Причината за оваа соработка е заедничкиот концерт во Софија, каде на 17 февруари изведоа музичко-сценската кантата „Кармина Бурана“ од Карл Орф. Бев дел од публиката во Софија и настанот беше навистина импресивен.

Настапот во Скопје ќе биде посветен на 150-годишнината од раѓањето на Морис Равел, истражувајќи ја истовремено и музичката врска меѓу Равел и неговиот ученик Емилиос Риадис. Риадис, роден во Солун во 1880 година, се образувал во Минхен и Париз, пред да се врати и да предава на Државниот конзерваториум во Солун. Неговото дело е од особено значење бидејќи, за време на отоманското владеење, западната класична музика не била распостранета тука. Прекрасно е што сега можеме да ја споделиме неговата музика со публиката во Северна Македонија.

Минатата година, во Солун, се договоривме со г-дин Најден Тодоров, директорот на Софиската филхармонија, и тогашниот директор на Македонската филхармонија, Александар Котевски, дека ќе го повториме концертот во нашите земји. Возбудени сме за настапот во Солун, закажан за 30-ти јуни. По концертот во Софија добивме многу барања од публиката за повторување на овој монументален настан, и тоа ќе биде првото гостување на Филхармонијата на Република Северна Македонија во Солун.

Во меѓувреме, се работи на организацијата на концертот на Македонската филхармонија во Солун, кој ќе се одржи во јуни. Планираме настап на оркестарот, иако детали и датуми треба да се утврдат како нашата соработка се продлабочува.

Како солисти на скопскиот концерт ќе настапат пијанистот Симон Трпчески и сопранистката Мирто Папатанасиу. Овој настан нè поврзува како култури и поддржува нашата визија за мирна и креативна соработка. Нашата долга историја на уметничка и културна размена со Македонската филхармонија почна со визијата на Симон Трпчески, кој со намера да изведува во близина на својот дом, иницираше концерт во Солун. Се покажа како огромен успех, привлекувајќи публика од двете земји. Таквите иницијативи откриваат потенцијалот на нашите културни релации и отвараат нови патишта за соработка.

Соговорот ја водеше: Невена Поповска.

