0 SHARES Сподели Твитни

Вечерва во 20 часот, Даут пашин амам ќе биде домаќин на музички настап од меѓународното дуо кое го сочинуваат Даниела Неделковска, флејтистка од Македонија, и Пинар Челик, пијанистка од Турција. Програмата за концертот вклучува композиции од македонски и турски творци, создавајќи музичко искуство кое ги обединува традициите и културните вредности на Балканот и Анадолија. Целта на овој настан е да се истакне блиската културна врска помеѓу Македонија и Турција, посредување преку универзалниот јазик на музиката. Организиран од Институтот Јунус Емре, концертот се одвива под покровителство на Турската амбасада во Скопје и влезот за сите посетители е слободен.

The post Концерт на музичкото дуо Неделковска – Челик во Даут пашин амам appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: