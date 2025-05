Концерт на Цветанка Созовска во Берово со барокна музика на клавирчембало

0 SHARES Сподели Твитни

Во соработка со Општина Берово и поддршка од Министерството за култура, синоќа во Берово се одржа концерт на барокна музика, со Цветанка Созовска како изведувач на соло клавирчембало. На концертот беа изведени дела од композиторите Јохан Себастијан Бах, Бруненмулер и Форкере, како и од македонскиот композитор Томислав Зографски. Созовска со голема чест го најави вклучувањето на Свитата за пијано оп.27 од Томислав Зографски, која, според неа, најверојатно за првпат е изведена на чембало токму на овој настан. Ова го нагласи пред преполната сала во Бизнис Инкубаторот во Берово. Цветанка Созовска моментално живее и работи во Хаг, Холандија, каде што е активна како изведувач, професор по пијано и чембало, и хорски диригент. Од 2006 до 2016 година, таа била корепетитор на Катедрата за рана музика на Конзерваториумот во Утрехт. Покрај тоа, таа предава чембало во музичкото училиште ДУМС во Утрехт и го координира програмата за млади таленти “Трајектум”.

