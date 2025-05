Концерт на „Ченг дуо“ во Филхармонијата

0 SHARES Сподели Твитни

На 19 мај, со почеток во 20 часот, во камерната сала на Македонската филхармонија, ќе се одржи настапот на „Ченг дуо“, ансамбл составен од Брајан Ченг на виолончело и Силви Ченг на пијано. На нивната програма вклучени се дела од познати композитори како Дебиси, Равел, Де Фаља, Цинцадзе и Шостакович. Ова сестринско-братско дуо го плени слушателството со нивната страсна изразност и нивната способност да создадат блиска врска со публиката. Критичарите ги истакнуваат нивните настапи како „блескави“ (The Sunday Times, Велика Британија), „особено возбудливи“ (The WholeNote, Канада) и „целосно фасцинантни… со извонредно владеење на инструментите“ (Pizzicato Magazine, Луксембург). Нивниот официјален почеток како Cheng² Duo започна во Карнеги Хол (Weill Recital Hall) во 2011 година, оставајќи трага со својата уметност низ целиот свет преку турнеи во Северна Америка, Европа, Азија и Јужна Африка. Брајан и Силви Ченг се посветени на исполнување на традиционалните класични ремек-дела, откривање на заборавени музички дела и промоција на современа музика. Имаат издадено четири албуми со високи критички оцени, додека нивниот најнов албум, Portrait (Centrediscs, 2023), е номиниран за JUNO награда во 2024 година во категоријата „Класичен албум на годината – Мал ансамбл“. Родени во Отава и Токио од кинески родители, тие се гордеат со своето канадско потекло и моментално живеат во Берлин и Њујорк.

