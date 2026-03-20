Копија на нејзиниот татко: Имаше само 2 години кога светот тагуваше по смртта на славниот актер, тој замина прерано

0 SHARES Сподели Твитни

Ќерката на покојниот холивудски актер Хит Леџер и актерката Мишел Вилијамс, 20-годишната Матилда, повторно е во центарот на вниманието на јавноста откако папараците ја фотографираа за време на лежерна прошетка низ улиците на Њујорк.

Многумина забележале дека младата девојка е совршена комбинација за своите родители, но дека на прв поглед неодоливо наликува на својот татко, кој почина прерано.

Трагична приказна што го потресе светот

Потсетете се, Мишел Вилијамс и Хит Леџер раскинаа во 2007 година, кога нивната ќерка имаше само две години.

Само неколку месеци подоцна, во јануари 2008 година, Леџер почина од случајно предозирање со апчиња за спиење, шокирајќи го светот. По неговата смрт, Мишел и нејзината ќерка се повлекоа од јавноста и се преселија надвор од градот за да ѝ обезбедат на Матилда мирно и стабилно детство, далеку од очите на јавноста.

Улога што остави трага

Дури и денес, често се шпекулира дека една од најпознатите улоги на Хит Леџер – ликот на Џокер во филмот „Темниот витез“ – имал големо влијание врз неговата ментална состојба.

Самиот актер изјави дека подготовките за улогата биле исклучително исцрпувачки, и ментално и физички.

Мрачни подготовки за иконска улога

Пред да започне снимањето, Леџер се повлекол во изолација за подобро да го разбере сложениот и вознемирувачки карактер на Џокерот.

Како што пишуваа американските медиуми во тоа време, тој водел дневник во кој имало вознемирувачки белешки и фотографии, со цел да проникне до крајот на умот на овој лик.

Неговото однесување ги загрижувало луѓето од околината, наводно бил целосно потопен во улогата, имитирајќи го Џокерот дури и надвор од сетот, а спиел само неколку часа на ден.

И додека Матилда денес води мирен живот подалеку од рефлекторите, секое нејзино појавување во јавноста потсетува на неизбришливата трага што нејзиниот татко ја остави во светот на филмот, но и на приказната што сè уште предизвикува емоции низ целиот свет.

The post Копија на нејзиниот татко: Имаше само 2 години кога светот тагуваше по смртта на славниот актер, тој замина прерано appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: