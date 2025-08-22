Копче на далечинскиот управувач на клима уредот што многумина го занемаруваат: Автоматски ги отстранува непријатните мириси

0 SHARES Сподели Твитни

Повеќето од нас ги користат нашите клима уреди секој ден, но малкумина знаат дека постои вистинско мало „чудо“ во форма на копче „Clean“ на далечинскиот управувач.

Ова е функција за самочистење – позната и како Active Clean или iClean – која ја одржува внатрешноста на уредот чиста, го подобрува квалитетот на воздухот во просторијата и заштедува време и пари за дополнително одржување, пишува City Magazine.

На TikTok се појави видео кое ја демонстрира оваа опција, а судејќи според коментарите, малкумина корисници дури знаеја дека постои – иако е многу практична.

Како функционира?

-Клима уредот треба да се стави во режим на ладење и да се притисне копчето „Чисти“.-На екранот се појавуваат буквите „CL“, што значи дека процесот е започнат.-Уредот автоматски го замрзнува и одмрзнува испарувачот наизменично, отстранувајќи прашина, маснотии и мувла кои се акумулираат за време на работата и предизвикуваат непријатни мириси.

Потоа следува загревање на висока температура, а потоа сушење, за да се спречи повторно растење на мувла и формирање на мириси.

Целата постапка трае околу 28 минути, по што клима уредот се исклучува сам, а индикаторот „CL“ исчезнува од екранот. Резултатот е почист воздух, подобра ефикасност на уредот и намален ризик од мувла и алергени.

За време на процесот, можете да слушнете мало пукање на пластиката поради ненадејни промени на температурата, но тоа не е причина за загриженост.

Оваа функција е особено корисна во лето, кога клима уредот работи речиси без престан. Редовната употреба на копчето „Чистење“ го продолжува животниот век на уредот, а во исто време ја намалува количината на микроорганизми и алергени во воздухот.

Важно: некои модели на клима уреди имаат различен метод на активирање или времетраење на функцијата за самочистење, па затоа секогаш е најдобро да ги консултирате упатствата за вашиот специфичен уред.

