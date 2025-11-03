Користете го овој едноставен трик за да препознаете дали маслиновото масло е вистинско

0 SHARES Сподели Твитни

Маслиновото масло е меѓу најбараните производи во домаќинствата, но и меѓу оние чие потекло и квалитет најчесто се доведуваат во прашање. Иако многу производители тврдат дека нудат вистинско домашно или екстра девствено масло, експертите предупредуваат дека на пазарот често може да се најдат мешавини со поевтини растителни масла.

Ако вкусот е премногу благ или наликува на сончогледово масло, веројатно станува збор за разреден или индустриски преработен производ.

Бојата може да биде лажна. Домашното маслиново масло не е секогаш совршено бистро; често е малку заматено и има златно-зелени нијанси, особено кога се држи на светлина. Транспарентното масло со униформна боја не мора да значи подобар квалитет.

Цената и пакувањето исто така можат да откријат многу. Висококвалитетното масло тешко може да биде евтино, а претерано ниската цена или лошото етикетирање често се знак дека производот не е она што го тврди.

Едноставен домашен тест може да помогне. Ако маслиновото масло почне да се згрутчува во фрижидер на ниски температури, веројатно е природно. Ако остане течно, може да содржи нечистотии од други масла.

