0 SHARES Сподели Твитни

Маслиновото масло е меѓу најбараните производи во домаќинствата, но и меѓу оние чие потекло и квалитет најчесто се доведуваат во прашање. Иако многу производители тврдат дека нудат вистинско домашно или екстра девствено масло, експертите предупредуваат дека на пазарот често може да се најдат мешавини со поевтини растителни масла.

Ако вкусот е премногу благ или потсетува на сончогледово масло, веројатно станува збор за разреден или индустриски преработен производ.

Бојата може да лаже. Домашното маслиново масло не е секогаш совршено бистро; често е малку заматено и има златно-зелена нијанса, особено кога се гледа на светлина. Бистрото, масло со униформна боја не мора да значи подобар квалитет.

Цената и пакувањето исто така можат многу да откријат. Квалитетното масло тешко може да биде евтино, а претерано ниската цена или лошото етикетирање често се знак дека производот не е она што тврди дека е.

Едноставен домашен тест може да помогне. Ако маслиновото масло почне да се згрутчува во фрижидер на ниски температури, тоа веројатно е природно. Ако остане течно, може да содржи нечистотии од други масла.

The post Користете го овој едноставен трик за да препознаете дали маслиновото масло е вистинско appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: