Користење на готовински плаќања во време на криза или војна

Швеѓаните и Норвежаните прифатија да се приспособат на новонастанатите глобални предизвици, особено во светлината на заканата од страна на рускиот претседател, Владимир Путин, кон Европа. Пред неколку години, Шведска започна процес на премин кон општество без готовина, достигнувајќи лидерска позиција заедно со Норвешка во тој процес. Овие две нации имаат најмал процент на готови пари во однос на нивниот БДП, при што времето на започнување и сегашната состојба значително се разликуваат. Но, зошто Шведска ги разместува своите начинаници? Кога шведските банки го воведоа Swish, системот за мобилни плаќања во 2012 година, никој не предвидуваше дека Европа ќе се соочи со можни воени закани. Денес, Украина е нападната, а многу европски земји се загрижени за можноста од воен конфликт во други региони.

Во случај на широко распространет конфликт, постои основана загриженост за потенцијалното влијание врз енергетските системи и можни хакерски напади насочени кон критичните платформи за плаќање. Дури и со значајни средства на банките, пристапот може да биде ограничен, што имплицира на потребата да се задржат мали количини на готовина, препорачува „The Guardian“.

Во ситуација на криза или конфликт, минатата политика на шведската влада за безготовински плаќања е заменета со нови совети. Кон крајот на претходната година, Владата издаде брошура со инструкции за приготвување готовина и создавање резерви за „зголемена подготвеност“. Шведската централна банка почна да развива дигитална валута – е-крона, но проектот запираше. Сега банката се фокусира на глобалните трендови во дигиталните валути, нагласувајќи дека со промената во стратешкиот фокус, безбедноста и пристапноста се истакнати на исто рамниште со ефикасноста.

На крајот од минатата година, Владата објави препораки за унапредување на плаќањата со готовина, дозволувајќи и на јавното и приватното сектора да прифатат плаќања во готово. Скандинавските соседи, исто така, го следат овој пример; Норвешката влада препорачува на своите граѓани да имаат резерви во готовина поради ранливоста на дигиталните платни технологии на сајбер напади. Ако секогаш постои можност за криза или конфликт (иако се надеваме дека сето тоа ќе остане само на закани), граѓаните може повторно да се свртат кон плаќање со готовина, за што треба да се подготват. Без оглед на тоа што повеќето ќе продолжат со безготовински плаќања, веројатно ќе земат дел од парите од своите сметки и, како порано, ќе ги чуваат во домот.

