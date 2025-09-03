Косата ќе расте како луда: Домашна маска од 3 состојки што ја обновува косата – веќе имате сè дома

0 SHARES Сподели Твитни

Доколку сакате вашата коса да биде погуста, поздрава и да расте побрзо од кога било, време е да пробате домашна маска од рузмарин.

Овој природен рецепт веќе ги освои ентузијастите за природна нега, а најдобриот дел е што бара само неколку едноставни состојки што веројатно веќе ги имате дома.

Состојки:

1 лажица сушен рузмарин1 лажица женшен1 лажица рицинусово масло

Подготовка:

Истурете две чаши вода во тенџере и додадете го рузмаринот. Гответе на тивок оган околу 5 минути, потоа процедете ја течноста и вратете ја во тенџерето. Додадете женшен и мешајте додека смесата не се згусне. Конечно, додадете го маслото што сте го одбрале.

Нанесете ја маската на должините и краевите на косата, оставете ја да делува еден час, а потоа измијте ја косата како и обично.

Резултати

По првата употреба, вашата коса ќе биде помека и посјајна, а со редовна употреба (до двапати неделно) ќе забележите дека вашата коса расте побрзо, е посилна и изгледа поздраво.

