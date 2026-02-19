Косово се приклучува на Меѓународните сили за стабилизација во Газа

Косово ќе учествува во Меѓународните сили за стабилизација за Газа (МСС), мултинационална мисија формирана за следење и спроведување на прекинот на огнот во Појасот Газа. Според извештаите на израелските медиуми, Израел потврдил дека Косово, заедно со Казахстан, ќе им се придружи на Мароко, Индонезија, Грција и Албанија во мисијата, која се очекува да биде оперативна до мај, објавува „Репортери“.

Учеството на Косово во мисијата доаѓа како продолжение на неговите меѓународни обврски за мир и стабилност, вклучително и неговата улога во Советот за мир, глобалната иницијатива на американскиот претседател Доналд Трамп за решавање на конфликти. Косовскиот премиер Албин Курти претходно нагласи дека Косово сака да придонесе за мирот каде што е потребно и дека учеството на Косово во ова е продолжение на придонесот на Косово во Газа, почнувајќи со неговото учество во Меѓународните сили за стабилизација, преку Косовските безбедносни сили (КБС), имено со генерал-потполковник Башким Јашари, објавува „Репортери“.

Курти се осврна на учеството на КБС на конференцијата организирана од Централната команда на Соединетите Американски Држави во Доха, Катар, во декември 2025 година, за да се разговара за Меѓународните сили за стабилизација.

„Затоа, бевме заинтересирани да учествуваме во телата за донесување политички одлуки“, рече Курти, меѓу другото. Министерството за одбрана и Косовските безбедносни сили, исто така, објавија дека се во процес на разгледување на формите и капацитетите што можат да ги понудат во оваа мировна сила. Мултинационалните сили на ISF произлегуваат од планот од 20 точки на претседателот Трамп за мир во Газа, кој Израел и Хамас го прифатија во октомври минатата година. Мисијата има мандат на Обединетите нации и има за цел да обезбеди безбедност и да го следи прекинот на огнот во Појасот Газа.

Американскиот генерал-мајор Џаспер Џефри, командант на специјалните операции, е назначен за командант на силите. Учеството на Косово е поврзано со неговото историско искуство како корисник на меѓународни мировни интервенции, вклучително и КФОР по војната во 1999 година. Косово, кое е во процес на трансформирање на KSF во армија, го зголеми својот буџет за одбрана и ги опреми своите сили со ново оружје од Соединетите Американски Држави и други земји, вклучително и Турција. Распоредувањето на KSF во мисии во странство се врши во согласност со Законот за распоредување на сили во странство.

Одлуката ја донесува Владата, ја одобрува Собранието и ја овластува претседателот. Законот предвидува обука за членовите, финансиска покриеност од државниот буџет или меѓународни организации, како и правила за повлекување на КБС од мисијата во кое било време, доколку се процени дека се загрозени интересите на Косово. КБС претходно учествувале во мисии во странство, вклучувајќи ги Кувајт во 2021 година и Фолкландските Острови во 2022 година, како и во хуманитарни операции и меѓународни обуки, како што се потрагата по лице во Албанија во јануари 2026 година и вежбите во Белизе во декември 2025 година.